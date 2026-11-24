Le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia, après un scandale et des appels de Donald Trump, a enflammé les Bourses asiatiques mardi. Tandis que des entreprises liées à un détournement de puces vers la Chine sont placées sur liste noire.

AFP Agence France-Presse

Singapour a affirmé mardi coopérer avec Washington après le placement sur liste noire américaine d'entreprises suspectées d'avoir détourné vers la Chine de puces dernier cri de Nvidia, le géant technologique américain qui a rappelé lundi à sa tête Jensen Huang malgré le scandale.

Cette réintégration avec effet immédiat, après des appels insistants du président américain Donald Trump, a provoqué mardi l'euphorie des Bourses asiatiques, après avoir enflammé Wall Street la veille.

Huang avait démissionné le 12 novembre, rattrapé par trois affaires d'adultère, dont l'une impliquait une femme d'affaires chinoise, Alice Huang (sans parenté), soupçonnée d'espionner pour Pékin et accusée d'avoir acheminé des puces avancées Nvidia en Chine via Singapour malgré un embargo américain.

Les administrateurs de Nvidia ont expliqué lundi avoir reçu du gouvernement américain des informations selon lesquelles «la réintégration de Huang ne [présentait] pas de risque pour la sécurité nationale».

Sept sociétés sur liste noire

En revanche, Washington a placé lundi sur une liste noire sept sociétés dont la société singapourienne Megaspeed, que dirigeait Alice Huang, ainsi que ses filiales. Cette décision du ministère du Commerce interdit à Megaspeed et aux firmes ciblées d'acheter des puces d'IA et d'autres technologies de pointe sauf dérogation du gouvernement américain.

La mesure est motivée «par le risque important que ces entités soient ou deviennent impliquées dans le détournement de produits informatiques de pointe vers des utilisations finales ou des utilisateurs finaux non autorisés», est-il écrit dans un document officiel.

Apex, filiale singapourienne du géant chinois de l'internet Alibaba, est également placée sur cette liste noire. Alibaba – l'un des principaux clients chinois de Nvidia – a pour sa part qualifié mardi d'«erroné» le placement de sa filiale. «Apex n'a jamais détourné de puces informatiques de pointe soumises aux restrictions américaines à l'exportation. Nous explorerons toutes les voies juridiques pour protéger nos droits et notre réputation», a déclaré un porte-parole à l'AFP.

«Transbordement» et coopération

«Les États-Unis s'intéressent de plus en plus à ce flux de puces transitant par Singapour avant d'être transbordées ou réacheminées vers d'autres pays», a reconnu mardi le Premier ministre singapourien, Lawrence Wong, lors d'une visite officielle en Australie. «Nous nous intéressons également aux entreprises qui pourraient exploiter Singapour et tirer parti de sa situation géographique pour transborder et réacheminer des puces électroniques (...) vers d'autres régions d'Asie du Sud-Est ou vers d'autres pays», a-t-il ajouté, assurant que son pays collaborait avec l'administration américaine.

Wong avait déjà assuré la semaine dernière que Singapour était disposé à faciliter les contrôles du gouvernement américain sur les puces de pointe à destination de la cité-État. Il a précisé mardi que Singapour avait mené une enquête sur Megaspeed et sur Mme Huang.

«En ce qui concerne Alice Huang, nous l'avons interpellée. Nous avons mené une enquête à son sujet, mais nous l'avons finalement relâchée, car il n'y avait pas de motifs suffisants pour poursuivre la procédure. Les États-Unis comprennent ce que nous avons fait», a-t-il indiqué.

La Malaisie réagit

De son côté, la Malaisie a enjoint mardi aux exploitants de centres de données dans le pays de rompre leurs liens avec les sept entreprises épinglées la veille par Washington. La Malaisie «ne se laissera pas utiliser comme un canal permettant de contourner les contrôles à l'exportation», a assuré son ministère du Commerce et de l'Industrie.

Outre Singapour et la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande et le Brésil sont considérés comme «présentant un risque de détournement (vers un autre pays) plus élevé que la normale», selon le ministère américain du Commerce.

Bourses euphoriques

Selon des vidéos postées par des employés de Nvidia, Jensen Huang a été acclamé lundi à son retour dans l'entreprise. «Je serai un meilleur directeur général cette fois», leur a-t-il assuré. Cette réintégration a été immédiatement saluée par Wall Street lundi, faisant décoller l'action Nvidia de quelque 30% et tirant l'ensemble de la tech, pour laquelle le groupe joue un rôle pivot.

Mardi, les Bourses asiatiques ont suivi le mouvement, la Bourse de Séoul flambant de 7% en début d'après-midi et celle de Taipei de 9%, tandis que Tokyo gagnait environ 4%. Les turbulences affectant Nvidia avaient provoqué un fort recul des valeurs technologiques ces dernières semaines, affectant les indices boursiers à travers le monde.

Incertitudes juridiques

Fournisseur de la plupart des grands acteurs de l'IA, mais aussi investisseur dans plusieurs d'entre eux ou soutien financier de projets ou d'entreprises du secteur, Nvidia est souvent considéré comme la clef de voûte d'un édifice que certains disent fragile.

A Taïwan, le retour du charismatique dirigeant américano-taïwanais provoque la joie des boursicoteurs. «Tout le monde était vraiment déprimé avant-hier et ces derniers jours», explique à l'AFP Jennifer Lin, responsable financière de 30 ans. Mardi, «la valeur boursière de mes actions s'est également rétablie (...) Je suis de très bonne humeur».

Pour autant, «le retour de Huang permet peut-être de résoudre la crise de gouvernance immédiate, mais il ne dissipe pas les incertitudes juridiques et politiques», avertit Charu Chanana, analyste de Saxo Markets. Jensen Huang devra ainsi s'expliquer lors d'auditions au Congrès début décembre. Le procureur de Californie a par ailleurs ouvert une enquête sur les exportations de puces et l'information des actionnaires.