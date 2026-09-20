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Rupture sans précédent
Migros envisage une fusion historique

Le géant suisse Migros pourrait fusionner ses dix coopératives régionales en une seule entité. Un accord serait proche, mais la direction cherche à éviter un vote général des membres, selon des sources internes.
Publié: 20.09.2026 à 15:01 heures
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Mario Irminger, directeur de Migros, se serait prononcé en faveur d'une coopérative unique
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Migros travaille à la suppression de ses dix coopératives régionales, rapporte la «NZZ». Selon des informations obtenues auprès de sources proches du dossier, le directeur de Migros, Mario Irminger, se serait prononcé en faveur d'une coopérative unique. Les discussions porteraient soit sur une réduction à trois coopératives régionales, soit sur une fusion complète.

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Une source indique qu'un accord serait imminent, tandis que des sources internes révèlent que le groupe cherche à concrétiser cette réforme sans passer par un vote général des coopérateurs.

Migros n'a pas démenti travailler en interne sur une nouvelle organisation, tout en précisant au journal qu'aucune décision finale n'a été prise pour l'instant.

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