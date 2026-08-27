Pierre Mirabaud, ex-président de l'ASB, sera jugé début septembre à Bellinzone pour corruption et blanchiment. Il aurait proposé 82 millions en avantages à un haut-fonctionnaire koweïtien en échange de placements bancaires.

ATS Agence télégraphique suisse

L'ancien président de l'Association suisse des banquiers (ASB) Pierre Mirabaud comparaîtra début septembre devant le Tribunal pénal fédéral (TFP). Il lui est reproché d'avoir commis des actes de corruption en proposant des avantages à un haut-fonctionnaire du Koweït pour que ce dernier place des fonds dans sa banque.

Pierre Mirabaud aurait proposé au président de l'Institution publique de sécurité sociale (PIFSS) du Koweït des rétrocessions indues à hauteur de 82 millions. En contrepartie, le haut-fonctionnaire aurait placé une partie des fonds du PIFFS, soit un demi-milliard de dollars, auprès de la banque privée genevoise du même nom, selon des informations relayées par 24 Heures, la Tribune de Genève et le site en ligne Gotham City.

Il a reconnu les faits

Selon l'acte d'accusation dont Keystone-ATS a obtenu une copie, l'instruction pénale a été ouverte en 2021 par le Ministère public de la Confédération (MPC). Outre la corruption d'agents publics étrangers, le banquier genevois, âgé de 77 ans, est également prévenu de blanchiment d'argent aggravé. Le MPC requiert une peine de prison de 24 mois avec sursis contre lui.

A sa demande, Pierre Mirabaud sera jugé en procédure simplifiée, par un juge unique. Il a reconnu les faits, qui se sont déroulés entre 2000 et 2012. Il a en outre indemnisé le PIFSS à hauteur de 42 millions de francs.

Cette institution publique koweïtienne est une assurance sociale similaire à l'AVS/AI, qui couvre la perte de revenus liée à la vieillesse, à l'invalidité ou au décès (pour les survivants).