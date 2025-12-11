Alors que les géants de l'IA affichent des valorisations record, certaines entreprises moins visibles offrent encore un fort potentiel. Engie en fait partie, avec une performance remarquable, un dividende généreux et une stratégie jugée solide par les analystes.

Luca Niederkofler

Il existe différentes manières de profiter de l'IA. Des possibilités d'investissement évidentes comme les méga-caps ou les centres de données en font partie, mais elles paraissent souvent déjà exploitées. De nombreuses actions ont en effet atteint des niveaux extrêmement élevés ces derniers mois.

Ainsi, la valorisation de Microsoft a récemment touché son plus haut niveau depuis 23 ans. Apple évolue désormais à des niveaux comparables à ceux de 2007, peu après le lancement de l'iPhone. Quant aux «pure play», c'est-à-dire les entreprises presque entièrement consacrées à l'IA, elles se négocient à des records.

Nettement moins chers

Palantir, CoreWeave et Oracle en sont des exemples. Cette dernière entreprise, centrée sur les logiciels et le cloud, tire environ trois quarts de ses revenus des services de serveur et a récemment retrouvé une valorisation proche de celle de la bulle internet.

Pourtant, de nombreuses autres entreprises devraient également profiter du développement à long terme de l'intelligence artificielle. Contrairement aux géants technologiques cités, elles sont exposées à d'autres risques, parfois limités. Mais le plus souvent, les acteurs de l'IA restés hors des projecteurs sont nettement moins onéreux.

Bénéfices boursiers et rendement du dividende élevés

Une action «value» sort nettement du lot. Cette année, elle a rivalisé sans difficulté avec les «Magnificent 7», avec une hausse d'environ 42%. Seule la progression de 65% de Google la dépasse. Avec un rendement du dividende légèrement supérieur à 6,7%, un bonus de 10% pour les actionnaires de long terme, un rapport cours/bénéfice (PER) un peu supérieur à 10 et un modèle très défensif, elle constitue une option attrayante pour les investisseurs «value».

Jusqu'à il y a quelques années, le fournisseur français Engie restait discret en Bourse en raison de ses charges historiques. Mais depuis environ trois ans, le titre avance régulièrement, malgré quelques corrections – idéal pour une stratégie «Buy the Dip». En plus de gains d'environ 80%, les actionnaires ont encaissé 53% via des dividendes. Une performance totale de 133% depuis octobre 2022 est remarquable, alors que le Stoxx 600 a reculé d'environ 62% sur la même période.

Cette hausse coïncide avec la mise en œuvre rigoureuse de la stratégie de redressement. La CEO Catherine MacGregor dirige le groupe depuis quatre ans et pilote cette transformation. L'objectif est de repositionner Engie sur des activités à plus forte marge, de se concentrer sur les énergies renouvelables et de miser sur la flexibilité plutôt que sur la taille.

Promesses tenues

Jusqu'à présent, la direction d'Engie a atteint les objectifs fixés. Alors que les marges opérationnelles se situaient encore entre 16,8 et 17,4% avant l'arrivée de MacGregor, elles dépassent désormais 21%.

Il en va de même pour la transition vers une énergie renouvelable décentralisée. Environ 60% des investissements vont à l'éolien, au solaire ou au gaz, jusqu'à 10% sont consacrés aux batteries et 20% à l'extension du réseau. L'entreprise ne possède plus que quelques réacteurs nucléaires en Belgique, appelés à disparaître. Un tiers du bénéfice opérationnel provient désormais des renouvelables, un tiers du réseau et un tiers du commerce ou de la gestion de l'énergie.

Une politique d'investissement disciplinée a permis à Engie de financer dividendes et Capex (Capital Expenditure ou dépenses d'investissement) sans augmenter l'effet de levier (dette nette par rapport à l'EBITDA). La direction a fixé une limite supérieure de quatre fois. Actuellement, le ratio est de 3,2 fois, alors qu'il dépassait 3,7 fois il y a quatre ans.

Potentiel et sécurité du dividende

Les estimations positives des analystes sont nombreuses. Sur 22 experts, 20 recommandent l'achat, et seuls deux conseillent de «conserver». Depuis fin août, seuls des relèvements de notation ou d'objectif de cours ont été enregistrés. Huit relèvements pour la recommandation, et 17 analystes ont revu leur objectif à la hausse, aucun ne l'a abaissé. L'objectif moyen à 12 mois se situe à 23,07 euros, soit un potentiel d'environ 7%.

UBS fait partie des optimistes plus prudents. Sa recommandation d'achat s'accompagne d'un objectif de 21 euros, soit 10% en dessous du consensus. Mais l'analyste estime qu'Engie est sous-valorisée par rapport au secteur. Le recentrage vers des revenus plus prévisibles et un dividende supérieur à la moyenne devrait réduire cette décote. Le groupe a identifié les facteurs de sous-évaluation et s'emploie à les résoudre: «Les raisons pour lesquelles les multiples d'Engie sont historiquement bas sont systématiquement abordées», poursuit l'analyste.

Certes, de lourds investissements sont actuellement consacrés aux hyperscalers, mais selon certains experts, l'avenir réside plutôt dans une infrastructure d'IA décentralisée, avec des fermes de serveurs plus petites. Ce modèle convient mieux à l'utilisation large de puces d'IA dans les voitures, les appareils domestiques et d'autres objets du quotidien. En misant sur la flexibilité et une production d'énergie décentralisée, Engie semble disposer d'une longueur d'avance.

Des gains de cours jusqu'à 30%

Si les risques liés à Engie sont limités, sa croissance l'est également – ce qui explique en partie ses faibles valorisations. En raison des incertitudes macroéconomiques, les analystes identifient les principaux risques dans le négoce d'électricité et de matières premières. La réduction progressive de l'activité «Merchant», plus volatile, devrait toutefois atténuer ces risques.

L'an dernier, ce segment représentait encore 45% des résultats opérationnels; il devrait tomber à 25% d'ici à 2027. Les activités réglementées et les revenus contractuels – dont les contrats d'alimentation pour les services IA – prennent donc davantage d'importance, ce qui renforce la visibilité des investissements et des dividendes.

Le cash-flow opérationnel est estimé entre 12,5 et 12,8 milliards d'euros pour les deux prochaines années. Cela permet de couvrir des Capex d'environ 9,5 milliards et un dividende plancher de 2,7 milliards (1,1 euro par action). L'objectif d'un taux de distribution de 65 à 75% peut être atteint grâce à des revenus supérieurs aux attentes ou un recours temporaire à l'endettement.

Le dividende devrait passer de 1,38 euro par action aujourd'hui à 1,47 euro en 2028. Si Engie parvient à éliminer les facteurs de décote, une revalorisation de 25 à 30% paraît possible – un niveau attractif pour un investissement value défensif.