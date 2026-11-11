Connecter chauffage, éclairage, stores et sécurité peut faire économiser de l'argent et du temps. Face au risque de piratage, mieux vaut stocker les données chez soi. Nous avons récolté des conseils aux Automnales 2026.

Myret Zaki Journaliste Blick

Imaginez vivre dans une maison où tout serait connecté, et presque aucune énergie ne serait gaspillée. Quand le soleil tape à la fenêtre, les stores se baissent, les lamelles se réorientent, ou les rideaux se tirent pour réduire la température. L'éclairage, lui, s'adapte à la lumière naturelle pour économiser de l'électricité. Vous contrôlez tout depuis votre smartphone: lumière, serrure, machine à laver, boîte à colis pour le livreur, piscine ou arrosage. Au moment de sortir ou d’aller dormir, la maison se met tout entière en mode veille et l’alarme s’active.

De nuit, un éclairage atténué évite de vous éblouir. Quand bébé dort la journée, une lumière qui clignote en silence remplace la sonnerie de l’entrée. Intrusion ou un mouvement suspect en votre absence? Les stores remontent pour exposer l’intrus, les lumières clignotent et une sirène s’enclenche pour le faire fuir.

Enfin, les données sont traitées et stockées sur un petit serveur local, installé dans le bâtiment. Il gère la lumière, les alarmes, les capteurs, les contrôles d’accès.

Gros potentiel d’économies sur les charges

Ces technologies ne sont plus de la science-fiction. Aux Automnales 2026, qui se tiennent du 6 au 15 novembre à Palexpo à Genève, nous avons rencontré des spécialistes des maisons «intelligentes». Au stand de Bee’z Solutions, le fondateur Fabrice Godart et le directeur technique Rudy Longchamp ont décortiqué pour Blick les avantages et risques de ces technologies.

D’un point de vue purement pratique, déjà, ces automatisations permettraient d'économiser jusqu'à 130 heures par an sur les tâches domestiques, selon Fabrice Godart.

« Il s'agit de faire se parler des systèmes qui se côtoient sans interagir Fabrice Godart, fondateur de Bee'z Solutions, aux Automnales 2026 »

Mais surtout, nos interlocuteurs insistent: d'importantes économies peuvent être réalisées en faisant baisser les charges. Fabrice Godart parle de 825 à 2100 francs d'économies d'énergie par an, suivant la configuration du logement. «Au minimum, vous pourrez économiser 20% sur votre facture énergétique globale», estime le fondateur, qui travaille avec les systèmes de Loxone, entreprise autrichienne. «C’est sur un projet neuf, en intégrant ce système en amont, que le potentiel d’économies sera le plus élevé», indique Fabrice Godart. Il s’agit «de faire se parler des systèmes qui ne se parlent pas: on investit dans la pompe à chaleur d'un côté, et dans la production solaire de l'autre, mais sans créer d'interactions».

Dans un cas exceptionnel cité par l'entreprise, il a même été possible de diviser par 10 la facture énergétique. Le propriétaire aurait vu sa charge passer de 1000 à 100 francs par mois, grâce à l'installation de panneaux solaires combinée à des batteries de stockage et à une régulation intelligente.

Tout connecter, combien ça coûterait?

Quel serait le prix d’une maison qui serait entièrement connectée? «Tout d’abord, ces systèmes se destinent clairement aux propriétaires plutôt qu’aux locataires», souligne Rudy Longchamp.

Lorsque nous regardons la vidéo d’immersion de Bee’z Solutions, les images montrent des maisons de luxe. Faut-il donc être multimillionnaire pour s'offrir une telle maison? «Pas forcément, répond Fabrice Godart. Ils se destinent à un public qui peut payer à partir de 3500 francs et jusqu’à 25’000 francs pour relier déjà les systèmes de stores, de lumière et de chauffage».

« Le coût d’une maintenance représente le tiers du coût d’un dépannage Rudy Longchamp, directeur technique, Bee'z Solutions »

Pour calculer le coût d’une maison entièrement connectée, la facture peut grimper davantage. «Si on parle d’un logement neuf, il faut compter entre 5% et 8% du coût de la construction», indique Rudy Longchamp. Avant de préciser que cet argent n’est pas perdu: «C’est un investissement qui pourra être récupéré avec les économies d’énergie et avec la maintenance préventive.» Le coût d’une maintenance représente le tiers de celui d’un dépannage, estime le directeur technique de Bee’z Solutions. En outre, il rappelle que de tels investissements permettent d'espérer un meilleur prix à la revente, «car on sait combien et comment la maison consomme.»

Le système a d'autres avantages: il permet de remplacer une partie du câblage traditionnel de 230 volts par du 24 volts. «Cette basse tension améliore la sécurité électrique et peut réduire certains champs électriques», selon Rudy Longchamp. Le système peut aussi piloter une «ventilation double flux», capable de récupérer 80% à 90% de la chaleur de l'air évacué, réduisant ainsi les besoins de chauffage.

Piratage: le stockage local réduit les risques

Avec toute cette connectivité, le premier risque qui vient à l’esprit est celui du piratage. Quelqu’un peut-il prendre le contrôle de nos serrures, de nos caméras ou de notre chauffage? La question se pose alors que des frigos connectés ont été récemment piratés dans 700 supermarchés en France.

Nos interlocuteurs relativisent ce risque. «Le stockage local des données réduit les risques», assure Rudy Longchamp. En conservant les données d'accès sur un mini-serveur local, on est moins exposé à certaines attaques visant les serveurs centralisés des fournisseurs. Loxone a d'ailleurs lui-même subi une cyberattaque ce 18 octobre, visant ses systèmes informatiques internes, mais les installations de ses clients n'ont pas été touchées car leur serveurs locaux sont indépendants.

Le cas des frigos piratés illustre quant à lui les dangers des connexions à distance, selon Rudy Longchamp: «Les hackers ont exploité des failles dans les systèmes de commande à distance des frigos.» Un système local reste malgré tout piratable, si son accès à distance est mal sécurisé.

Quant à prendre le contrôle de l'accès à une maison équipée de serrures connectées, cela reste difficile, selon le spécialiste. «Les risques concernent surtout les anciens systèmes. Aujourd'hui, certains dispositifs reposent sur la reconnaissance faciale: il ne suffit pas toujours de pirater le serveur domotique, il faut parfois aussi pirater le système de sécurité de la caméra.» La double protection n'est cependant pas systématique. La prévoir améliore la sécurité.

Risque de techno-dépendance

Comme tout ce qui est connecté, la maison intelligente comporte un risque réel de techno-dépendance. Certes, une panne d'Internet n'empêchera pas des installations de fonctionner localement car le wifi fonctionne sans internet. Mais le contrôle à distance à partir du smartphone ne serait plus possible. Le wifi lui-même peut tomber en panne, sans nécessairement paralyser les équipements câblés.

Par ailleurs, une défaillance du serveur domotique, de son alimentation électrique ou du réseau local pourrait perturber des fonctions comme l'éclairage ou le chauffage. D'où l'importance de prévoir des commandes manuelles et des solutions de secours.