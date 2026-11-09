Des hackers iraniens soupçonnés d'avoir ciblé des supermarchés

Des juges d’instruction enquêtent à Paris sur les cyberattaques ayant visé en octobre des réfrigérateurs connectés de supermarchés. Les investigations s’orientent vers un groupe iranien lié aux Gardiens de la Revolution.

AFP Agence France-Presse

Des juges d’instruction ont été chargés lundi d’enquêter sur les cyberattaques d’ampleur ayant visé des réfrigérateurs connectés de supermarchés en octobre, les investigations s’orientant vers les Gardiens de la Revolution d’Iran, a annoncé la procureure de la République de Paris.

Le parquet a ouvert une information judiciaire visant notamment «le chef du groupe iranien Shahid Kaveh, unité cyberoffensive affiliée au Centre électronique et cyber du Corps des Gardiens de la Revolution (CGRI-CEC)» et «ses deux adjoints», a précisé la procureure Laure Beccuau dans un communiqué.

Les enquêteurs ont «mis au jour, avec l’appui des services spécialisés de l’Etat, un mode opératoire d’attaque caractéristique de cette unité (iranienne, Shahid Kaveh, note de la rédaction), l’utilisation du farsi et des adresses IP renvoyant vers des terminaux localisés en Iran», a-t-elle précisé. Le parquet a requis la délivrance de mandats d’arrêt internationaux à leur encontre.

Mme Beccuau a précisé que l’information judiciaire était ouverte pour «atteintes frauduleuses à un système de traitement automatisé de données en bande organisée et dégradations par un moyen dangereux pour les personnes en bande organisée, ces deux infractions étant aggravées par la circonstance d’avoir été commises dans le but de servir une puissance étrangère, en l’espèce l’Iran, outre la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime».

Le 12 octobre, la section cybercriminalité du parquet de Paris s’était saisie, «au titre de sa compétence nationale, de ces attaques simultanées», a précisé la cheffe du parquet de Paris.

Celles-ci avaient ciblé, dans la nuit du 11 au 12 octobre, «les contrôleurs de réfrigération de supermarchés des marques Danfoss et Dixell, visant environ 700 sites de la grande distribution en France», a rappelé Mme Beccuau, en soulignant que ces attaques avaient «occasionné des pertes alimentaires importantes et une vingtaine de départs de feu».

«Les attaquants avaient pris le contrôle des équipements à distance par l’intermédiaire d’interfaces web pour lancer des cycles de dégivrage anormaux à durée illimitée, tout en désactivant les alertes de sécurité des sondes censées s’activer au-delà d’une certaine température», a-t-elle expliqué.

L’enquête a été confiée à l’Office anti-cybercriminalité (Ofac) et à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), dont les investigations se poursuivront désormais sous la conduite des juges d’instruction.