Mardi, l’action d’Anthropic est passée pour la première fois sous son prix d’introduction en Bourse de 83 dollars, moins d’une semaine après son arrivée à Wall Street.

L'action de la société américaine Anthropic est tombée mardi pour la première fois sous la barre des 83 dollars fixés pour son introduction en Bourse, moins d'une semaine après son entrée historique à Wall Street. Vers 14h55, heure moyenne de Greenwich (GMT), dans un marché à la peine, le titre du concepteur de l'agent d'intelligence artificielle (IA) Claude cédait 6,47%, à 81,97 dollars.

Le 19 novembre, premier jour de sa cotation, l'action de la jeune pousse s'était envolée de plus de 17%. L'opération avait permis à Anthropic de lever un montant record de 81,3 milliards de dollars, dépassant le précédent sommet fixé à 75 milliards par SpaceX en juin.

«Il n'est pas surprenant, surtout pour une introduction en Bourse de cette ampleur, de connaître ce genre de fluctuations (...) on passe d'une période d'enthousiasme à une période de consolidation», a expliqué à l'Agence France-Presse (AFP) Art Hogan, analyste de B. Riley Wealth Management. Mais la conjoncture semble jouer en défaveur de la jeune pousse.

Chiffre d'affaires de 80 milliards

Anthropic a fait ses premiers pas à New York dans un marché ralenti par les inquiétudes persistantes autour de la rentabilité de l'IA et de potentiels freins à sa croissance. Dès son introduction en Bourse, les analystes s'interrogeaient déjà sur la «part de valeur» que pourrait créer le groupe dans «l'écosystème de l'IA», résumait alors Evan Schlossman, de Neostellar.

Au rythme de ses revenus récents, Anthropic projette un chiffre d'affaires de plus de 80 milliards de dollars sur les 12 prochains mois. Une cadence faste pour une jeune entreprise. Mais Anthropic reste déficitaire et supporte des coûts monstrueux, après que la société s'est engagée à dépenser près de 900 milliards de dollars en capacité de calcul d'ici à 2045.

Interrogé sur la chaîne américaine Consumer News and Business Channel (CNBC) le jour de l'introduction en Bourse, le patron d'Anthropic, Dario Amodei, avait d'ailleurs laissé entendre que les besoins financiers de son groupe restaient élevés. «La dette est un outil dont nous disposons (...) et auquel nous aimerions avoir recours à un moment à l'avenir», avait-il dit. Des doutes subsistent aussi quant aux risques présentés par les systèmes d'IA avancés, même si les dirigeants d'Anthropic ont fait de la sécurité un de leurs premiers arguments de vente.

D'après un article publié mardi par le média américain Axios, des membres du personnel d'Anthropic et de son concurrent OpenAI estiment que certains de leurs modèles d'IA ne sont pas suffisamment sûrs pour être mis à la disposition du grand public.