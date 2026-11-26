Whatsapp-Nachrichten lassen sich neu bis zu 14 Tage im Voraus planen. Laut dem Mutterkonzern Meta gehört das zu den meistgewünschten Funktionen. Der Versand klappt sogar, wenn das Handy ausgeschaltet ist.

Darum gehts Whatsapp ermöglicht es neu, Nachrichten im Voraus zu planen

Geplante Nachrichten werden auch bei ausgeschaltetem Handy verschickt

Die Funktion wird in den nächsten Wochen weltweit freigeschaltet

Tobias Bolzern Redaktor Digital

Es ist kurz vor Mitternacht. Plötzlich fällt dir ein, dass du jemandem für seine Prüfungen am nächsten Morgen gutes Gelingen wünschen willst. Schreibst du jetzt, weckst du die Person womöglich. Wartest du bis zum Morgen, geht es vergessen.

Mit diesem Beispiel bewirbt Whatsapp seine neuste Funktion: geplante Nachrichten. Du schreibst den Text, wenn er dir in den Sinn kommt, und legst fest, wann er ankommen soll. Frühestens in zehn Minuten, spätestens in 14 Tagen. Das klappt in einzelnen Chats, aber auch in Gruppen und sowohl mit Text als auch mit Fotos und Videos.

Nachrichten-Timing: So gehts

Die neue Funktion versteckt sich hinter einem altbekannten Knopf im Messenger. Es ist der Papierflieger, mit dem du Nachrichten abschickst. Wenn du den Senden-Knopf gedrückt hältst, kannst du Datum und Uhrzeit einstellen. Beim Empfänger sieht die Nachricht aus wie jede andere. Die geplanten Nachrichten lassen sich in einer Übersicht anschauen und vor dem Versand auch wieder löschen. Ändern lassen sie sich hingegen nicht.

Whatsapp ist spät dran

Gewünscht haben sich die Funktion offenbar viele. Der Mutterkonzern Meta spricht von einer der am häufigsten nachgefragten Funktionen, Zahlen dazu nennt er nicht. Whatsapp zählt mittlerweile rund drei Milliarden Nutzerinnen und Nutzer. Eine Pionierleistung ist das Feature nicht: Messenger wie Telegram oder Signal können das schon länger. Auch Apples iMessage bietet zeitversetztes Senden.

Die neue Funktion wird in den nächsten Wochen weltweit freigeschaltet, für iPhones und Android-Handys. Ein kurzer Check auf der Redaktion zeigt: Hierzulande haben noch nicht alle die Funktion erhalten.