Wenn Whatsapp diesen Hinweis zeigt, kommst du nicht mehr rein

Altes Handy, alte Software – kein Login: Whatsapp sperrt Nutzerinnen und Nutzer mit alten Betriebssystemen künftig aus. Wer den Messenger dann wieder nutzen will, muss aktiv werden.

Tobias Bolzern Redaktor Digital

Whatsapp plant eine neue Hürde bei der Anmeldung im eigenen Messenger. Läuft auf dem Handy ein veraltetes Betriebssystem, erscheint statt den Chats ein Warnhinweis. Er fordert auf, in den Handy-Einstellungen das Update zu installieren, und erklärt, wie man die aktuelle Version des Betriebssystems herausfindet. Wegklicken lässt sich die Warnung nicht. Erst wenn das Handy auf dem neuesten Stand ist, öffnet sich Whatsapp wieder.

Entdeckt hat die Sperre wabetainfo.com, ein Portal, das künftige Neuerungen bei Whatsapp in den Vorabversionen des Messengers analysiert. Betroffen von der Neuerung sind sowohl Android-Handys als auch iPhones, unabhängig davon, welche Whatsapp-Version installiert ist. Meta schaltet die Sperre laut dem Portal nach und nach für Konten frei. Wann sie breit lanciert wird, ist offen. Das kann erfahrungsgemäss mehrere Wochen, aber manchmal auch mehrere Monate dauern.

Wer genau ist betroffen?

Ab welcher Version Whatsapp mit dem Hinweis den Dienst verweigert, verrät der Konzern nicht. Bekannt sind hingegen die Mindestanforderungen, die Whatsapp jedes Jahr anhebt. Dabei fliegen jeweils die ältesten und am wenigsten genutzten Systeme raus. Seit dem 8. September läuft der Messenger zum Beispiel nur noch mit Android 6 oder einem neueren. Beim iPhone braucht es zurzeit mindestens iOS 15.1, ab dem 30. November iOS 15.5. Ob die neue Sperre an diese Grenzen gekoppelt ist oder aber schon früher greift, ist unklar.

Warum die Sperre?

Laut wabetainfo.com geht es bei der neuen Funktion um Sicherheit. Whatsapp verschlüsselt Nachrichten Ende-zu-Ende. Heisst: Nur Absender und Empfänger können die Inhalte lesen. Doch das nützt wenig, wenn das Handy selbst unsicher ist. Angreifer suchen gezielt nach bekannten Lücken in veralteten Systemen und schleusen darüber Schadsoftware ein. Die kann Nachrichten abfangen, bevor Whatsapp sie verschlüsselt. Betroffen ist dann jede App auf dem Gerät.

Welche Version habe ich?

Beim iPhone findest du die aktuelle Version unter Einstellungen > Allgemein > Info, bei Android meist unter Einstellungen > Über das Telefon. Steht ein Update bereit, sollte es installiert werden. Dabei gilt es, vorher seine Daten zu sichern, auch die Whatsapp-Chats. Das geht in Whatsapp unter Einstellungen > Chats > Chat-Backup.