Nein, die KI liest deine Whatsapp-Chats nicht mit

Eine Warnung macht derzeit in Whatsapp-Gruppen die Runde: Ab sofort könne künstliche Intelligenz alle Chats mitlesen. Die Behauptung ist falsch – und uralt.

Thomas Benkö Journalist & AI Innovation Lead

Vielleicht ist sie auch bei dir im Familienchat oder in der Elterngruppe der Schule gelandet: «Wichtig für alle Gruppenchats! Ab Samstag ist KI in Whatsapp verfügbar und hat Zugriff auf alle Chats.» Wer nicht handle, dessen Nachrichten, Telefonnummern und persönliche Daten seien für die KI einsehbar. Die Rettung: Alle Gruppenadmins sollten sofort den «erweiterten Datenschutz» aktivieren. Und natürlich: bitte weiterleiten.

Tief durchatmen. Die Behauptung ist schlicht falsch.

Was wirklich stimmt

Whatsapp-Nachrichten sind weiterhin Ende-zu-Ende-verschlüsselt – in Einzel- wie in Gruppenchats, unabhängig von irgendwelchen Zusatzeinstellungen. Weder Whatsapp noch Meta AI kann private Nachrichten standardmässig mitlesen. Meta selbst hält auf seinen Hilfeseiten fest, dass niemand ausserhalb eines Chats Nachrichten lesen, anhören oder teilen kann. Auch Aufklärungsseiten wie Mimikama geben Entwarnung.

Der in Whatsapp integrierte Chatbot Meta AI verarbeitet nur, was man ihm aktiv vorlegt – etwa durch direktes Ansprechen mit «@», eine Frage oder die Bitte um eine Zusammenfassung. Ohne diese Aktivierung passiert nichts.

Der «erweiterte Datenschutz» – was er wirklich tut

Diese Funktion existiert tatsächlich, leistet aber nicht, was der Kettenbrief verspricht. Sie ist freiwillig und schränkt etwa den Chat-Export ein, verhindert automatische Mediensicherungen und lässt sich nutzen, um Meta AI in einem einzelnen Chat zu deaktivieren. In Gruppen kann das jedes Mitglied selbst ein- oder ausschalten – nicht nur Admins. Sinnvoll kann das in grossen Gruppen mit vielen unbekannten Teilnehmenden sein. Eine Schutzmauer gegen «KI-Spionage» ist es nicht, weil es diese Spionage nicht gibt.

Alter Wein in neuen Schläuchen

Neu ist die Warnung nicht: Varianten kursieren mindestens seit Sommer 2025, immer leicht verändert. Das vage «ab heute» oder «ab Samstag» ohne Datum ist kein Versehen, sondern Methode – so bleibt der Text für immer scheinbar aktuell.

Das Muster ist so alt wie Facebook und SMS: Damals drohten kostenpflichtige Konten oder gelöschte Profile, heute ist es das Schreckgespenst der KI. Der Mechanismus bleibt identisch – Angst erzeugen, Weiterleitung verlangen, Verunsicherung vervielfachen. Wer den Text tippt, schützt niemanden. Wer ihn weiterleitet, auch nicht.

Woran du einen Kettenbrief erkennst