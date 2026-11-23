Screenshot vom Chat? Auf iPhones und Android-Handys geht das bald nicht mehr ohne weiteres. Signal will so verhindern, dass KI-Assistenten wie Siri und Gemini private Nachrichten mitlesen.

Darum gehts Signal sperrt Screenshots unter iOS 27 und bei KI-Zugriffen auf Android

KI-Assistenten im Betriebssystem können Chats direkt vom Screen ablesen

Auf dem Mac fehlen Signal laut eigenen Angaben die technischen Mittel dazu

Tobias Bolzern Redaktor Digital

Wer Signal nutzt, verlässt sich auf ein Versprechen: Niemand liest die Chats im Messenger mit. Möglich macht das die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Eine Nachricht lässt sich damit nur auf den Handys von Absender und Empfänger lesen. Nicht einmal Signal selbst kommt an die Nachrichten ran.

Doch genau hier sehen die Betreiber des Messengers eine neue Gefahr. Anbieter wie Apple und Google bauen KI tief in ihre Betriebssysteme ein. Diese digitalen KI-Assistenten können selbständig Aufgaben erledigen: Mails beantworten oder Termine buchen. Dafür schauen sie einem über die Schulter – und lesen mit, was auf dem Bildschirm steht. Auch wenn dort gerade ein privater Chat am Handy offen ist.

Signal sperrt Screenshots

Jetzt hat Signal reagiert. Auf iPhones mit iOS 27 blockiert der Messenger fortan Screenshots standardmässig. In den Einstellungen heisst der Schalter «Siri AI blockieren». Auf Android schaltet Signal den Bildschirmschutz ein, sobald die App erkennt, dass ein KI-Assistent wie Googles Gemini den Bildschirm lesen will.

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Neu ist der Trick nicht. Bereits 2025 hat Signal Screenshots unter Windows 11 gesperrt, um die Recall-Funktion von Microsoft auszubremsen. Diese Funktion fotografiert laufend den Bildschirm und speichert die Bilder. Wer am Smartphone bei Signal weiterhin Screenshots machen will, kann die Sperre kurzzeitig oder ganz ausschalten.

Seitenhieb an Big-Tech

Die Nachrichtenagentur Reuters sieht hinter der Blockade ein Zeichen dafür, wie angespannt das Verhältnis zwischen Datenschutz-Apps und den grossen Tech-Konzernen inzwischen ist. Apple, Google und Co. liefern sich ein Wettrennen um KI-Agenten, die auf den Bildschirm schauen und dann selbst handeln. Die Signal-Chefin Meredith Whittaker nimmt in einem Blogbeitrag kein Blatt vor den Mund. Die Betriebssysteme von Apple, Google und Microsoft seien die Umgebungen, in denen Signal überleben müsse. KI höhle den Schutz der eigenen Privatsphäre dort zunehmend aus. «Das ist eine existenzielle Bedrohung für Signal und unsere Mission», schreibt Whittaker. Denn hätten KI-Agenten die Nachrichten einmal erfasst, landeten sie in einer Datenbank. Signal habe dann keine Kontrolle mehr. Betroffen sind auch Menschen, die selbst gar keine KI nutzen. Es reicht, wenn das Gegenüber KI nutzt.

Signal fordert deshalb einen einfachen Weg, mit dem sich Apps von KI-Zugriffen abmelden können. Ausserdem sollen die Konzerne offenlegen, wie ihre Agenten mit Daten umgehen. Apple, Google und Microsoft liessen eine Anfrage von Reuters zunächst unbeantwortet. Mit Apple und Google sei man aber im Gespräch, schreibt Signal.