Ein Macbook Pro mit M4-Prozessor sorgt für Aufsehen: Denn noch verkauft Apple das Gerät nicht. Dennoch zeigen es gleich mehrere Youtuber in die Kamera.

Kurz zusammengefasst Angeblich unveröffentlichte Apple-Hardware ist im Netz aufgetaucht

Russischer Youtuber will bereits ein Macbook Pro mit M4-Chip haben

Ein Apple-Experte hält die Macbook-Leaks für glaubwürdig Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Der russiche Youtuber Wylsacom (11 Mio. Follower) hat ein Video hochgeladen, das ein angeblich bisher unveröffentlichtes Apple-Produkt zeigen soll. Foto: Screenshot Youtube 1/7

Tobias Bolzern Redaktor Digital

Mega-Leak bei Apple? Im Internet sind Videos aufgetaucht, die angeblich unveröffentlichte Hardware zeigen. Am 7. Oktober lud der russische Youtuber Wylsacom ein Video mit dem Titel «Weltpremiere noch vor Apple» für seine elf Millionen Follower hoch. In dem 13-minütigen Clip packt er ein Macbook Pro mit einem M4-Prozessor aus, ein Gerät, das Apple bislang so noch nicht verkauft.

Handelt es sich hier wirklich um ein noch geheimes Produkt? Laut dem Apple-Experten Mark Gurman von «Bloomberg» wirke das Gerät glaubwürdig. Kurz darauf veröffentlichte ein weiterer russischer Youtuber ein Video, das ebenfalls ein neues Macbook zeigen soll. In diesem Video ist im Menü «Über diesen Mac» der Eintrag «November 2024» zu sehen.

Der Mann in der Hecke

Wie die Youtuber an die Geräte gelangt sind, bleibt unklar. Wylsacom behauptet scherzhaft, ein Mann habe ihm das Gerät aus einer Hecke überreicht. Angeblich wurden die Geräte über eine geschlossene Facebook-Gruppe verkauft, erklärt ein bekannter Leaker auf X.

Es gibt jedoch auch Zweifel an der Echtheit der Leaks. So ist beispielsweise das Hintergrundbild auf der Verpackung identisch mit dem der Modelle vom letzten Jahr. Auch wenn die Situation ungewöhnlich ist, bleibt unklar, ob es sich um echte Produkte handelt. Gurman schreibt auf X, dass es zwar schon Prototypen von Apple vorab zu sehen gab, aber noch nie ein fertiges Produkt gleich mehrere Wochen vor der offiziellen Präsentation. «Falls die Geräte echt sind, handelt es sich hier um ein beispielloses Leak», so Gurman.

Update für Macs und iPad

Analysten vermuten, dass Apple noch diesen Monat neue Produkte vorstellen wird. Dazu sollen drei neue Macbook-Pro-Modelle mit M4-Prozessor gehören, ebenso wie Updates für den iMac, den Mac mini und das kleinste iPad.