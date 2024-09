Apple Watch Ultra 2

Es ist die Apple Watch, die sich Batman kaufen würde: Die Watch Ultra 2 gibt es neu auch in Schwarz. Das Review der Uhr fällt entsprechend kurz aus. Die neue Farbe mit dem Titanrahmen sieht zwar super aus, ist aber auch ein Magnet für fettige Fingerabdrücke. Leider erhält die Uhr nicht auch gleich das neue Display der Series 10, ist dafür immer noch etwas heller als der kleine Bruder. Weitere Tricks, die nur das Ultra-Modell auf Lager hat, sind eine Sirene, Dual-GPS, eine doppelt so lange Akkulaufzeit und sie ist zudem wasserdicht bis 100 Meter. Sinn macht die Uhr nur dann, wenn man sie auch für (Extrem)-Sport-Einsätze anhat. Sonst fühlt man sich damit ein bisschen so, wie wenn man mit einem 5,5 Meter langen SUV durch eine Altstadt fährt.