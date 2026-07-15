Wer tagsüber zockt, seine Lieblingsserie suchtet oder Fussball schaut, kämpft oft mit fahlen Farben und blendendem Licht. Sony löst das Problem jetzt mit der neuen Technologie True RGB. Wir zeigen dir, was die Tech-Innovation kann und verlosen einen Sony BRAVIA 9 II.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von MediaMarkt

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Erinnerst du dich noch an die klobigen, gefühlt tonnenschweren Röhrenfernseher von früher? Seit den ersten grossen TV-Innovationen von Sony sind inzwischen genau 66 Jahre vergangen, die Bildschirme wurden flacher, schärfer und smarter. Doch ein grundlegendes Problem begleitet uns bis heute: der ewige Kampf gegen das Tageslicht.

Die Sonne knallt ins Zimmer, und auf dem Bildschirm ist statt dem packenden Fussballspiel in der Spiegelung nur noch das eigene, genervte Gesicht zu erkennen. Fernsehen und Gamen tagsüber ist oft ein Krampf. Besser gesagt, war! Denn Sony bringt mit True RGB eine Technologie an den Start, die genau dieses Problem an der Wurzel anpackt.

Kombination aus OLED und Mini-LED

Bei dieser neuen Display-Generation kommt eine neuartige LED-Hintergrundbeleuchtung zum Einsatz. Der entscheidende Kniff: Rote, grüne und blaue LEDs (RGB) werden komplett unabhängig voneinander angesteuert. Die Technologie fusioniert die extrem tiefen Kontraste und lebendigen Farben eines OLED-Displays mit der brachialen Spitzenhelligkeit, die man sonst nur von Mini-LED-Fernsehern kennt.

Das Resultat ist das bisher grösste Farbvolumen in der Geschichte von Sony. Egal ob du dir im komplett abgedunkelten Raum einen düsteren Horrorfilm reinziehst oder am helllichten Nachmittag bei voller Sonneneinstrahlung streamst – das Bild bleibt stabil, verblasst nicht und säuft in den dunklen Bereichen nicht ab.

Der neue Sony BRAVIA 9 II True RGB TV Echte Farben. Echter Kontrast. Der BRAVIA 9 II True RGB TV gibt jedes Detail in Kinoqualität wieder. Präzise gesteuerte RGB-LEDs sorgen für lebendige, natürliche Farben, feinste Farbnuancen und tiefe Kontraste. Die neue Technologie minimiert Reflexionen von Sonnenlicht oder Lampen und bewahrt satte Schwarztöne. Acoustic Multi Audio+ und Beam-Hochtonlautsprecher sorgen für fesselnden Surround Sound direkt vom Geschehen. Echte Farben. Echter Kontrast. Der BRAVIA 9 II True RGB TV gibt jedes Detail in Kinoqualität wieder. Präzise gesteuerte RGB-LEDs sorgen für lebendige, natürliche Farben, feinste Farbnuancen und tiefe Kontraste. Die neue Technologie minimiert Reflexionen von Sonnenlicht oder Lampen und bewahrt satte Schwarztöne. Acoustic Multi Audio+ und Beam-Hochtonlautsprecher sorgen für fesselnden Surround Sound direkt vom Geschehen. Entdecke den neuen Sony BRAVIA 9 II

Gerade wer gerne zockt, kennt das Dilemma. Moderne Next-Gen-Games setzen auf HDR (High Dynamic Range). Wenn du dich in einem Shooter durch finstere Gänge schleichst, um den Gegner zu erwischen, braucht dein Bildschirm perfekte Schwarzwerte. Konnte der TV bisher zwar hell, wirkte das Schwarz oft ausgewaschen. War es ein OLED, fehlte im lichtdurchfluteten Wohnzimmer oft die nötige Power.

True RGB löst diesen Widerspruch auf. Explosionen knallen mit maximaler Leuchtkraft, während schattige Ecken tiefschwarz und detailreich bleiben. Damit du auch bei rasanten Kameraschwenks oder in schnellen Rennspielen nicht den Überblick verlierst, greift eine Echtzeit-Analyse (XR Motion Clarity) ein. Sie bügelt Bewegungsunschärfen und lästige Schlieren komplett aus. Das sorgt für ein absolut flüssiges Gameplay.

Perfekte Sicht aus jedem Winkel

Auch abseits vom Controller liefert die Technik im Alltag ab. Wenn die Hütte voll ist und du mit Freundinnen und Freunden ein Fussballspiel schaust, sitzen selten alle perfekt zentriert vor der Kiste. Das Feature X-Wide Angle Pro sorgt dafür, dass Farben und Kontraste auch dann brillant bleiben, wenn du ganz aussen auf der Sofakante hockst. Gleichzeitig schluckt die neue Display-Oberfläche das einfallende Sonnenlicht und eliminiert störende Reflexionen fast vollständig.

Und weil zu einem guten Bild auch guter Sound gehört, filtert eine künstliche Intelligenz den Ton. Die Funktion Voice Zoom 3 erkennt menschliche Stimmen in Echtzeit. Wenn der Stadionlärm oder die Soundeffekte im Film die Dialoge überschwemmen, hebt das System die Kommentatoren und Sprecher gezielt hervor, ohne den restlichen Sound künstlich zu verzerren.

Bist du bereit für True RGB? Mach den Test zuoberst im Artikel und gewinne einen brandneuen Sony 65’’ BRAVIA 9 II. Viel Glück!