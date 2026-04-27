Dein Lifestyle entscheidet, welcher Kopfhörer dein perfektes Match ist. Mach den Test und gewinne mit ein bisschen Glück eines der brandneuen Sony-Modelle für deinen Alltag.

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Ob im Pendler-Stress, beim Auspowern im Gym oder über den Wolken auf dem Weg in die Ferien: Kopfhörer sind längst zu einem der wichtigsten Accessoires im Alltag geworden. Doch die Auswahl ist riesig. Brauchst du den totalen Fokus mit Noise Cancelling oder willst du mit innovativem Open-Ear-Design den Anschluss an die Aussenwelt behalten?

Aufschluss darüber kann dir unser Quiz liefern: Mach den Test, finde dein perfektes Match und gewinne mit etwas Glück deinen neuen Kopfhörer!

Der Open-Ear-Typ

Du möchtest deinen Lieblingscontent geniessen und gleichzeitig deine Umgebung wahrnehmen. Dein Kopfhörer soll deine Realität ergänzen, nicht ersetzen. Er lässt dich deine Musik geniessen, mit anderen Menschen sprechen und aktiv mit deiner Umwelt interagieren.

Sony LinkBuds Clip: Musik hören und verbunden bleiben Der neue Sony LinkBuds Clip revolutioniert deinen Alltag. Dank des innovativen Open-Ear-Designs wird er einfach ans Ohr geklemmt; ideal, um Musik zu geniessen und gleichzeitig die Umwelt wahrzunehmen. Ob im Gym oder beim Laufen, die Kopfhörer sind spritzwasserfest. Technisch überzeugen sie mit sattem Sony-Sound, KI-gestützter Sprachaufnahme für klare Calls und direktem Gemini-KI-Zugriff. Ein grosses Plus ist auch die Akkulaufzeit von bis zu 37 Stunden und eine 3-Minuten-Schnellladefunktion. Erhältlich ist der futuristische Blickfang in Schwarz, Greige, Grün und Lavendel. Der neue Sony LinkBuds Clip revolutioniert deinen Alltag. Dank des innovativen Open-Ear-Designs wird er einfach ans Ohr geklemmt; ideal, um Musik zu geniessen und gleichzeitig die Umwelt wahrzunehmen. Ob im Gym oder beim Laufen, die Kopfhörer sind spritzwasserfest. Technisch überzeugen sie mit sattem Sony-Sound, KI-gestützter Sprachaufnahme für klare Calls und direktem Gemini-KI-Zugriff. Ein grosses Plus ist auch die Akkulaufzeit von bis zu 37 Stunden und eine 3-Minuten-Schnellladefunktion. Erhältlich ist der futuristische Blickfang in Schwarz, Greige, Grün und Lavendel. Jetzt entdecken

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Der Allrounder

Dein Kopfhörer soll bequem, kompakt, zuverlässig und mit einer hohen Akkulaufzeit ausgestattet sein. Du erwartest eine exzellente Anrufqualität und möchtest situativ das Noise Cancelling deaktivieren können, um deine Umgebung wahrzunehmen. Gleichzeitig legst du Wert auf eine hochwertige Klangqualität für Musik und Filme.

Sony WF-1000X M6: Der smarte Alleskönner Der brandneue Sony WF-1000X M6 setzt neue Massstäbe. Dank des QN3e-Prozessors und acht Präzisionsmikrofonen bietet er das bisher stärkste Noise Cancelling im In-Ear-Format. Der Clou: Die adaptive Steuerung passt die Geräuschunterdrückung automatisch an deine Umgebung an, während du per Gemini-KI direkt über die Kopfhörer Nachrichten senden oder Termine checken kannst. Auch die Telefonqualität überzeugt dank Knochenleitungstechnologie selbst in lauten Gassen. Für erstklassigen Sound sorgen grammyprämierte Audio-Technik und ein individueller Equalizer. Mit bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit (inkl. Ladecase), Schnellladefunktion und einer stabilen Verbindung ist er der perfekte Begleiter für Office und Freizeit. Erhältlich in zeitlosem Schwarz und Platin Silber. Der brandneue Sony WF-1000X M6 setzt neue Massstäbe. Dank des QN3e-Prozessors und acht Präzisionsmikrofonen bietet er das bisher stärkste Noise Cancelling im In-Ear-Format. Der Clou: Die adaptive Steuerung passt die Geräuschunterdrückung automatisch an deine Umgebung an, während du per Gemini-KI direkt über die Kopfhörer Nachrichten senden oder Termine checken kannst. Auch die Telefonqualität überzeugt dank Knochenleitungstechnologie selbst in lauten Gassen. Für erstklassigen Sound sorgen grammyprämierte Audio-Technik und ein individueller Equalizer. Mit bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit (inkl. Ladecase), Schnellladefunktion und einer stabilen Verbindung ist er der perfekte Begleiter für Office und Freizeit. Erhältlich in zeitlosem Schwarz und Platin Silber. Jetzt entdecken

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Der Deep Diver

Dein Kopfhörer ist dein ständiger Begleiter und aus deinem Alltag nicht wegzudenken. Ob über den Wolken, hochkonzentriert bei der Arbeit oder in deinen ganz persönlichen Ruhephasen. Er ermöglicht dir die perfekte Flucht aus dem Alltag, schenkt dir Stille und lässt dich deine Musik oder Filme in vollen Zügen geniessen. Für dich ist der Kopfhörer mehr als nur ein Gebrauchsgegensstand – er ist ein klares Statement und ein stilvolles Accessoire, das deinen Look perfekt abrundet.

Sony WH-1000X M6: Abtauchen in eine neue Dimension Der Sony WH-1000X M6 liefert das weltweit beste Noise Cancelling dank des neuen QN3-Prozessors und zwölf Präzisionsmikrofonen. Ob im Flugzeug oder im Homeoffice, geniesse absolute Stille oder echtes Kino-Feeling mit der neuen 360 Upmix-Funktion, die Filme in immersiven Surround-Sound verwandelt. Der faltbare Over-Ear punktet mit ultimativem Tragekomfort durch extrem weiche Polster und einer Akkulaufzeit von 30 Stunden. Dank Schnellladefunktion bringen dich nur drei Minuten Laden durch eine dreistündige Hörsession. Mit sechs KI-gestützten Mikrofonen für kristallklare Calls und praktischer Multipoint-Connection für zwei Geräte gleichzeitig ist er das ultimative Upgrade für deinen Alltag. Ein echter Blickfang: Neben Schwarz, Silber und Midnight Blue gibt es den Kopfhörer jetzt ganz neu in der Trendfarbe Sand Pink. Der Sony WH-1000X M6 liefert das weltweit beste Noise Cancelling dank des neuen QN3-Prozessors und zwölf Präzisionsmikrofonen. Ob im Flugzeug oder im Homeoffice, geniesse absolute Stille oder echtes Kino-Feeling mit der neuen 360 Upmix-Funktion, die Filme in immersiven Surround-Sound verwandelt. Der faltbare Over-Ear punktet mit ultimativem Tragekomfort durch extrem weiche Polster und einer Akkulaufzeit von 30 Stunden. Dank Schnellladefunktion bringen dich nur drei Minuten Laden durch eine dreistündige Hörsession. Mit sechs KI-gestützten Mikrofonen für kristallklare Calls und praktischer Multipoint-Connection für zwei Geräte gleichzeitig ist er das ultimative Upgrade für deinen Alltag. Ein echter Blickfang: Neben Schwarz, Silber und Midnight Blue gibt es den Kopfhörer jetzt ganz neu in der Trendfarbe Sand Pink. Jetzt entdecken

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Welcher Typ bist du? Mach jetzt unseren Test und erfahre, welcher Kopfhörer am besten zu dir passt!

Und wenn du noch nicht überzeugt bist, nimm dir ruhig etwas mehr Zeit und stöbere weiter. Sony hat bei MediaMarkt eine ganze Menge weiterer Kopfhörer-Modelle, unter denen bestimmt auch ein passender Kandidat für dich dabei ist.