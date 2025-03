1/5 Nutzer verlieren weltweit ihre Standortverlaufshistorie durch einen Fehler bei Google Maps. Foto: Anadolu via Getty Images

Darum gehts Google Maps-Nutzer verlieren Standortverlauf, Erinnerungen an Reisen verschwinden

Problem tritt seit 7. März auf, betrifft Nutzer weltweit

Umstellung auf gerätebasierte Speicherung bis 18. Mai 2025 erforderlich

Tobias Bolzern Redaktor Digital

Pascal G.* (48) ärgert sich. Als er kürzlich seinen Standortverlauf in Google Maps öffnete, war plötzlich alles verschwunden. «Die Daten der letzten zehn Jahre sind weg! Diese erinnerten mich an alle Länder, die ich in dieser Zeit besucht habe und viele Ferien, etwa in Vietnam und Thailand», sagt er.

Beim Kartendienst Maps ist der Standortverlauf (Zeitachse) zwar standardmässig deaktiviert, wird aber von vielen als eine Art digitales Tagebuch genutzt. So zeigt die persönliche Karte den gesamten Standortverlauf von Reisen auf, um zu sehen, wann man welche Orte besucht hat und welche Routen man zurückgelegt hat.

«Es sind so viele Fälle»

Das, was G. jetzt passiert ist, ist kein Einzelfall. Seit Anfang März 2025 melden Google-Maps-Nutzer weltweit, dass ihre gesamte Standortverlaufshistorie spurlos verschwunden ist. «Es sind so viele Fälle, die ich in Foren gefunden habe, die das gleiche Problem haben», sagt G.

Das Problem tritt offenbar seit Anfang März auf. Unklar ist, wie viele Personen genau betroffen sind. Betroffene Nutzer erhalten beim Aufruf ihrer Zeitachse nur noch die Meldung «No visits for this day» – und zwar für jeden einzelnen Tag der vergangenen Jahre. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Betroffenen die Funktion zum automatischen Löschen deaktiviert hatten.

Das schildet auch G. «Meine Daten sind auf dem Android-Gerät gesichert und die automatische Löschung ist deaktiviert.» Er versuchte bereits einen Lösungsansatz: «Einige sagten, man kann die Timeline deaktivieren und wieder aktivieren, dann sind die Daten wieder da. Das hat bei mir jedoch nicht funktioniert.»

Bis 18. Mai Zeit zum Handeln

Was für Betroffene besonders frustrierend ist: Google scheint keine Lösung anzubieten. Ein Nutzer, der den Support kontaktierte, erhielt laut Tech-Portal bgr.com folgende Antwort: «Bei der Umstellung auf die neue Timeline-Version migriert das System Daten gemäss vordefinierten Aufbewahrungsrichtlinien. Obwohl das Deaktivieren der automatischen Löschung Ihre Daten unbegrenzt speichern sollte, haben einige Nutzer berichtet, dass historische Daten nicht wie erwartet aufbewahrt wurden. Leider können einmal gelöschte Timeline-Daten mit unseren aktuellen Tools nicht wiederhergestellt werden.»

Der Hintergrund: Google stellt zurzeit den Dienst von der Cloud-Speicherung auf die lokale Sicherung um – aus Datenschutzgründen. Nutzer haben bis zum 18. Mai 2025 Zeit, auf die gerätebasierte Speicherung umzusteigen. Danach werden alle noch in der Cloud gespeicherten Standortdaten gelöscht. Aktiv werden müssen also alle, die die Zeitachse nutzen.

Für Pascal G. und viele andere Nutzer bringen diese Information nichts. Die Erinnerungen seiner Reisen, festgehalten durch die Timeline-Funktion, sind verschwunden. «Es ist nicht überlebenswichtig», sagt er, «aber es war dennoch sehr interessant, wenn man die Daten anschauen könnte.»

*Name bekannt