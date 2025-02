1/6 Zürich: Die Stadt ist nach London und Dublin der dritte Standort des KI-Unternehmens Anthropic in Europa. Foto: Sven Thomann

Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.

Tobias Bolzern Redaktor Digital

Google verliert den nächsten KI-Experten: Neil Houlsby wechselt als Bürochef zu Anthropic in Zürich, wie Blick erfahren hat. Der Abgang reiht sich in eine Serie von Wechseln von Google zu OpenAI und Microsoft ein. Anthropic entwickelt mit Claude einen Konkurrenten zu ChatGPT.

Houlsby arbeitete über zehn Jahre lang in der KI-Forschung bei Google, zuletzt als Senior Staff Research Scientist und Manager im Brain Team. Nach der Fusion mit Deepmind 2023 zur Einheit Google Deepmind setzte er seine Arbeit fort. Houlsby promovierte zuvor an Cambridge und verfasste 60 wissenschaftliche Arbeiten.

Zürich als KI-Kompetenzzentrum

«Die Schweiz ist seit langem ein Zentrum für Spitzenforschung in der KI. Ich freue mich darauf, das Anthropic-Team in Zürich zu leiten und an der Weiterentwicklung von Claudes multimodalen Fähigkeiten zu arbeiten», sagt Houlsby. Zürich ist nach London (2023) und Dublin (2024) der dritte europäische Standort von Anthropic. Am 15. Oktober 2024 wurde die Anthropic Switzerland GmbH im Handelsregister eingetragen.

«Zürich ist als globales Kompetenzzentrum für KI-Forschung der ideale Standort für unsere Expansion in Europa», erklärt Jared Kaplan, Chief Science Officer von Anthropic. Der KI-Assistent Claude, seit Frühling 2024 in Europa aktiv, gewann prominente Nutzer: das Europäische Parlament, die Eisenbahngesellschaft SNCF und den Pharmakonzern Novo Nordisk.

Anthropic will stark aufstocken

Das Unternehmen aus San Francisco befindet sich auf Wachstumskurs: Bis Ende Jahr will Anthropic die Mitarbeiterzahl auf 1900 mehr als verdoppeln. Aktuell beschäftigt die Firma 915 Angestellte, davon 521 in Forschung und Entwicklung.

Der KI-Anbieter rechnet mit einem starken Umsatzwachstum. Während das Unternehmen Ende 2024 monatlich rund 80 Millionen Dollar erwirtschaftete, soll der Jahresumsatz bis 2027 auf bis zu 34,5 Milliarden Dollar steigen. Dies hat die Techplattform theinformation.com berichtet. Besonders der Verkauf von KI-Technologie über Programmierschnittstellen (API) soll zum Wachstumstreiber werden.