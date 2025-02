Nach OpenAI wildert auch Microsoft bei Google und wirbt top KI-Talente ab. An einem neuen Standort in Zürich baut der US-Softwareriese einen Forschungsstandort für seinen «Copilot» auf. Blick weiss wo.

1/5 Von Google abgeworben: Zalán Borsos, Matthias Minderer und Marco Tagliasachhi (im Uhrzeigersinn). Foto: Getty/Linkedin

Auf einen Blick Schon wieder muss Google bluten

Microsoft wirbt Talente bei Googles Deepmind ab

Mehrere Dutzend Mitarbeiter sollen im neuen Zürcher Büro arbeiten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Das Zürcher Enge-Quartier mausert sich zum AI-Powerhouse. Google ist schon lange im Hürlimann-Areal einquartiert. Letztes Jahr machte Blick publik, dass OpenAI – die Macher von ChatGPT – an die Beethovenstrasse 48 zieht. Und nun quartiert sich Microsoft quasi um die Ecke an der Stockerstrasse in einen Co-Workingspace ein. Laut Blick-Informationen sollen mehrere Dutzend Leute dort arbeiten.

Microsofts KI-Chef Mustafa Suleyman hat sich für die Leitung prominente Verstärkung geholt: Drei ehemalige Forscher von Google DeepMind wechseln in sein Team und sollen in der Schweiz an der Weiterentwicklung von Microsofts KI-Lösungen arbeiten.

Marco Tagliasacchi, Zalán Borsos und Matthias Minderer lauten die Namen. Tagliasacchi und Borsos waren massgeblich an der Entwicklung von «Audio Overviews» in Googles NotebookLM beteiligt – einer Funktion, die Texte in Podcast-ähnliches Audio umwandelt. Sie arbeiteten zudem an Astra, einem geplanten KI-Agenten von DeepMind. Minderer bringt seine Expertise im Bereich der Bildanalyse ein.

Laut der britischen Zeitung «Financial Times» sollen die Forscher laut Insidern eine zentrale Rolle bei der nächsten Generation von Microsofts Copilot spielen. Ziel ist es, interaktive KI-Agenten zu entwickeln, die Aufgaben wie Reisebuchungen oder Kalenderverwaltung übernehmen. Auf Linkedin schrieb Suleyman: «Es ist ein herausragendes Team und wird ein wichtiger Knotenpunkt für Microsoft AI neben unserem schnell wachsenden Londoner Büro sein!»

Auch die drei abgeworbenen Talente äussern sich alle auf Linkedin.

Matthias Minderer: «Job-Update: Ich bin als Gründungsmitglied des neuen Zürcher Büros bei Microsoft AI eingestiegen, wo wir gerade ein fantastisches Team zusammenstellen. Ich werde mit Kollegen in London und den USA an Bildanalyse-Funktionen arbeiten und kann es kaum erwarten, loszulegen. Es gibt viel zu tun!»

Marco Tagliasachhi: «Ich freue mich, bekannt geben zu können, dass ich als Gründungsmitglied des neuen Zürcher Büros zu Microsoft AI gekommen bin. Ich werde im Audiobereich arbeiten und mit Teams in London und den USA zusammenarbeiten. KI ist weiterhin eine transformative Kraft, wobei Audio eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung natürlicherer, intuitiverer und immersiverer Interaktionen spielt. Ich freue mich auf die bevorstehende Reise.»

Zalán Borsos: «Ich freue mich, mitteilen zu können, dass ich als Gründungsmitglied des neuen Zürcher Büros zu Microsoft AI gekommen bin. Gemeinsam mit einem hervorragenden Team werde ich mich auf die Weiterentwicklung der Audiofunktionen konzentrieren. Ich freue mich auf die spannende Reise, die vor mir liegt! »

Kampf um die besten KI-Talente

Der Wechsel ist Teil eines erbitterten Konkurrenzkampfs um KI-Experten. Suleyman, Mitbegründer von DeepMind, verliess Google 2022 und wechselte später zu Microsoft, wo er zahlreiche Top-Kräfte von Google und anderen Tech-Konzernen abwarb. Bereits OpenAI hat für seinen Zürcher Standort drei Top-Shots von Google-Deepmind geholt.

Microsoft, Google und Amazon setzen verstärkt auf sogenannte multimodale KI, die Text, Audio und Bilder verarbeiten kann. OpenAI hat bereits einen fortschrittlichen Sprachmodus für ChatGPT eingeführt, Googles KI-Agent Astra soll 2025 folgen, und Amazon will Alexa mit neuen KI-Funktionen aufrüsten.