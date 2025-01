So gut wie ChatGPT – aber gratis. Chinas Deepseek torpediert die US-KI-Branche und liess Börsenkurse purzeln. Nur ein temporärer Schock oder ein Sputnik-Moment in der Branche? Über dies und mehr diskutieren wir in dieser Sonderfolge des «Prompt Zero»-Podcast

1/5 Die drei mit Bart: Thomas Benkö, Gast Reto Vogt und Tobias Bolzern (von links nach rechts) diskutieren in der aktuellen Sondersendung rund um DeepSeek. Foto: Reto Vogt

Willkommen zu «Prompt Zero», dem ersten AI-Podcast von Blick! In der Sendung dreht sich alles rund um das Thema künstliche Intelligenz. Thomas Benkö und Tobias Bolzern begleiten die KI-Debatte in der Schweiz und weltweit – und laden immer wieder interessante Gäste ein.

Das bietet die Sondersendung #17

Kann man Deepseek trauen? So interpretiert DallE die China-App. Foto: KI-Illustration

Ein kaum bekanntes Start-up katapultiert sich an die Spitze der Download-Charts und bringt Tech-Riesen wie Nvidia ins Wanken. Ist Deepseek der ultimative KI-Geniestreich – oder nur ein aufsehenerregender Trick? In dieser Folge von «Prompt Zero» gehen wir dem Mythos auf den Grund und zeigen, was wirklich hinter dem chinesischen «KI-Wunder» steckt. Als Gast mit dabei: Reto Vogt, Tech-Journalist und Studienleiter Digitale Medien und KI am MAZ in Luzern.

Zu den Hosts

Thomas Benkö hat früher beim Blick Gadgets getestet, wurde dann Reporter, Nachrichtenchef und stv. Chefredaktor bei Blick am Abend. Danach leitete er Blick.ch und kümmert sich seit Herbst 2023 als KI Innovation Lead um die Zukunft des Journalismus. Angefangen hat übrigens alles mit einem Amiga-500-Computer, bis er dann Mitte der 90er-Jahre mit einem Piepsi-Modem das WWW erforschte.

Tobias Bolzern schreibt seit über zehn Jahren über Hard- und Software und ist Digitalredaktor bei Blick und eigentlich Informatiker. Als Lehrling installierte er noch Windows 95 ab (29!) Disketten. Bei Blick berichtet er unter anderem über KI, IT-Sicherheit und die Entwicklungen bei den grossen Tech-Unternehmen.