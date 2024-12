1/6 OpenAI eröffnet ein Forschungslabor in Zürich. Foto: Getty Images

Auf einen Blick OpenAI und Anthropic eröffnen KI-Forschungslabore in Zürich

Das OpenAI-Büro wird zwischen Paradeplatz und Enge liegen

Drei KI-Experten von Google für Zürcher Standort abgeworben

Tobias Bolzern Redaktor Digital

Zürich steht im Mittelpunkt der Tech-Welt. Am Mittwoch gab OpenAI bekannt, dort ein Forschungslabor eröffnen zu wollen. Kurz darauf wurde bekannt, dass auch der Konkurrent Anthropic in der Schweiz eine Niederlassung eröffnet. Beide US-Firmen bieten mit ChatGPT und Claude eigene KI-basierte Chatbots an.

Nun kommen immer mehr Details ans Licht. «Ich erhalte zurzeit gerade sehr viele Nachrichten», erklärt der belgische Hacker und Forscher Lucas Beyer auf X. Er wird zusammen mit den KI-Spezialisten Alexander Kolesnikov und Xiaohua Zhai das Zürcher Büro von OpenAI leiten.

Alle drei wurden von Google Deepmind abgeworben, wo sie ebenfalls in Zürich an anderen KI-Projekten arbeiteten. «Ich werde diese Stadt nie mehr verlassen», verrät Beyer, dem es offenbar in der Schweiz gut gefällt. Aufgrund der vielen Anfragen hat er eine FAQ auf seinem X-Konto veröffentlicht, in der er einige Fragen beantwortet.

Büro ohne Seesicht

Wo wird das Forschungslabor sein? Die genaue Adresse verrät Beyer nicht, sagt aber: «Zwischen Paradeplatz und Enge.» Eine noble Adresse in Zürich – und mit Seesicht? «In der Nähe», sagt er. Und ergänzt mit einem Augenzwinkern: «Die ETH hat bereits die Orte mit Aussicht besetzt.»

Wie viele Leute in Zürich arbeiten sollen, ist noch unbekannt. Sucht OpenAI in der Schweiz nach Mitarbeitern? «Vielleicht», so Beyer. Mehr könne er nicht sagen. Auf der Website des US-Unternehmens sind zwar zahlreiche Jobs ausgeschrieben, aber bisher keine in Zürich, wie Blick weiss. Auch auf der Website von Anthropic ist bis jetzt keine Stelle in Zürich ausgeschrieben.

Und woran wird in Zürich geforscht? «Glaubt ihr wirklich, dass ich das verraten werde?», fragt Beyer zurück. Wahrscheinlich wird das Ziel sein, die multimodalen Modelle von OpenAI weiterzuentwickeln. Diese Modelle können Aufgaben in verschiedenen Medientypen wie Text, Bildern, Audio und Video verarbeiten.