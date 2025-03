KI-Podcast «Prompt Zero»

Willkommen zu «Prompt Zero», dem AI-Podcast von Blick! In der Sendung dreht sich alles rund um das Thema künstliche Intelligenz. Thomas Benkö und Tobias Bolzern begleiten die KI-Debatte in der Schweiz und weltweit. In der aktuellen Folge: 60 Stunden schuften, um die KI-Revolution anzuführen – das erwartet der Google-Mitgründer Sergey Brin vom KI-Team DeepMind. Ist das die Zukunft der Arbeit oder einfach nur noch Wahnsinn? Ausserdem: Apple bringt im April endlich Apple Intelligence auf Deutsch – aber taugt das was? Wir haben es bereits ausprobiert. Jetzt reinhören.