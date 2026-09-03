Drei grosse KI-Dienste sind am 3. September gleichzeitig ausgefallen. Betroffen: ChatGPT, Claude und Grok. Immerhin läuft Googles Gemini.

Thomas Benkö Journalist & AI Innovation Lead

Jetzt heisst es wieder: selber denken! Die drei grossen KI-Chatbots ChatGPT, Claude und Grok sind gleichzeitig down. Das ist verschiedenen Berichten auf Social Media und den Status-Seiten der Unternehmen zu entnehmen.

Nutzer meldeten auf Downdetector über 20'000 Probleme bei OpenAI. Bei Claude und Grok waren es mehrere Tausend.

Anthropic bestätigte «erhöhte Fehlerraten» bei Claude Mythos 5.1, Claude Fable 5.1 und Claude Opus 5. OpenAI sprach von einem «Error Rise» bei ChatGPT und Codex. Auch xAI meldete Probleme bei Grok.

Google Gemini blieb weitgehend verschont. Ein kurzer Anstieg von Nutzermeldungen bei Downdetector, mehr nicht.

Microsoft oder Kaskadeneffekt schuld?

Die Ursache ist unklar. Die Techseite «MacRumors» bringt die Störung mit Cloudflare in Verbindung. «9to5Mac» vermutet einen Zusammenhang mit den Microsoft-Azure-Servern, worauf ChatGPT, Claude und Grok als Cloud-Anbieter setzen.

Cloudflare weist diese Anschuldigungen zurück: «Cloudflare verzeichnet derzeit keine erheblichen Dienstunterbrechungen. Unsere Dienste laufen normal, und alle anderslautenden Berichte sind nicht korrekt», heisst es in einem Statement der Firma, das Blick vorliegt.

Allerdings könnte auch ein Kaskadeneffekt schuld sein. Ein älterer, vergleichbarer Fall von 2024 zeigt das Muster: Fällt ein grosser Anbieter aus, wandern Nutzer zu den Alternativen ab und überlasten die dortige Infrastruktur zusätzlich.

Zeitlich fällt der Ausfall mit Gerüchten um OpenAIs nächstes Modell zusammen. Codename: Astra. Ein Wechsel von GPT-5.6 auf GPT-6 wird erwartet.

Die Unternehmen untersuchen die Vorfälle. Und langsam ist Besserung in Sicht. Bei Claude sind nur noch die teureren Modelle Opus und Fable down – und auch ChatGPT läuft bei einiger Usern wieder.

Auf den Status-Seiten der Firmen kannst du selber nachgucken, obs wieder läuft:

- ChatGPT --> https://status.openai.com/

- Claude --> https://status.claude.com/

- Grok --> https://status.x.ai/grok-com