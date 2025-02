Folge 18 mit Marcel Salathé Wie die Schweiz im globalen KI-Wettrüsten mitmischt

Von der Corona-Pandemie zur KI-Revolution: Marcel Salathé, Co-Direktor des EPFL AI Centers, gibt Einblicke in die Rolle der Schweiz im globalen KI-Wettlauf. Während die USA Milliarden in KI pumpen, arbeitet auch die Schweiz an ihrem eigenen Sprachmodell.

Publiziert: 11:00 Uhr | Aktualisiert: 11:20 Uhr