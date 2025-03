1/5 Macht uns KI denkfaul? Digitalexpertin Sarah Genner spricht im Podcast über eine neue Studie von Microsoft. Foto: Tobias Bolzern

Das bietet Folge Nr. 21

In der aktuellen Episode von «Prompt Zero» nimmt Digitalexpertin Sarah Genner die Beziehung zwischen Mensch und Maschine unter die Lupe. Was passiert hier genau: Macht uns KI denkfaul oder schafft sie Raum für tieferes Denken? Wir diskutieren mit ihr über die Gratwanderung der digitalen Balance. Ausserdem: Bei Apple ist Feuer im Dach. Die wertvollste Firma der Welt kämpft mit massiven Verzögerungen bei Apple Intelligence. Was ist faul im Staate Cupertino?

Zu den Hosts

Thomas Benkö hat früher beim Blick Gadgets getestet, wurde dann Reporter, Nachrichtenchef und stv. Chefredaktor bei Blick am Abend. Danach leitete er Blick.ch und kümmert sich seit Herbst 2023 als KI Innovation Lead um die Zukunft des Journalismus. Angefangen hat übrigens alles mit einem Amiga-500-Computer, bis er dann Mitte der 90er-Jahre mit einem Piepsi-Modem das WWW erforschte.

Tobias Bolzern schreibt seit über zehn Jahren über Hard- und Software und ist Digitalredaktor bei Blick und eigentlich Informatiker. Als Lehrling installierte er noch Windows 95 ab (29!) Disketten. Bei Blick berichtet er unter anderem über KI, IT-Sicherheit und die Entwicklungen bei den grossen Tech-Unternehmen.