Folge 19: KI-Superpower aus Lugano Zu Besuch bei Alps und USA vs. Europa

USA vs. Europa am AI Summit in Paris, Trödelei beim Bundesrat und zu Besuch in Lugano bei Alps. Der neue Schweizer Supercomputer kann in einer Sekunde mehr Berechnungen anstellen, als ein Notebook in 40’000 Jahren. Ein Blick hinter die Kulissen.

Publiziert: 12:24 Uhr