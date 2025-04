Die halbe Welt bastelt sich gerade Ghibli-Profilbilder – per Knopfdruck, mithilfe von OpenAIs neuem Bildmodell. Was als verspielter Trend begann, führt nun zu ernsten Fragen. Ausserdem: Ein KI-Kreis sorgt bei Whatsapp für Verwirrung, und Elon Musk macht Musk-Sachen.

1/5 Das Logo von «Prompt Zero» im Ghibli-Stil. Der Trend erobert gerade das Internet. In der neusten Episode schauen wir, was dahintersteckt. Foto: KI-generiert mit ChatGPT

Willkommen zu «Prompt Zero», dem AI-Podcast von Blick! In der Sendung dreht sich alles rund um das Thema künstliche Intelligenz. Thomas Benkö und Tobias Bolzern begleiten die KI-Debatte in der Schweiz und weltweit – und laden immer wieder interessante Gäste ein.

Das bietet Folge Nr. 22

Plötzlich werden alle zu Figuren aus einem Anime-Film. Der neuste Trend: KI-generierte Bilder im Stil des japanischen Kultstudios Ghibli. Das Tool? ChatGPT-4o: kostenlos, schnell – und verdammt gut. Selbst OpenAI-CEO Sam Altman hat sein Profilbild in Ghibli-Optik verwandelt. Und wir? Natürlich auch.

Doch was als harmlose KI-Spielerei beginnt, wirft schnell grössere Fragen auf: Wem gehört ein Stil? Wo endet Fan-Kultur, wo beginnt das Copy-Paste-Zeitalter? In der neusten Folge von «Prompt Zero» nehmen wir dieses Phänomen genauer unter die Lupe. Zudem: Ein neuer KI-Kreis verwirrt Millionen Nutzerinnen und Nutzer auf Whatsapp, und Elon Musk verkauft x.com an sich selbst.

Zu den Hosts

Thomas Benkö hat früher beim Blick Gadgets getestet, wurde dann Reporter, Nachrichtenchef und stv. Chefredaktor bei Blick am Abend. Danach leitete er Blick.ch und kümmert sich seit Herbst 2023 als KI Innovation Lead um die Zukunft des Journalismus. Angefangen hat übrigens alles mit einem Amiga-500-Computer, bis er dann Mitte der 90er-Jahre mit einem Piepsi-Modem das WWW erforschte.

Tobias Bolzern schreibt seit über zehn Jahren über Hard- und Software und ist Digitalredaktor bei Blick und eigentlich Informatiker. Als Lehrling installierte er noch Windows 95 ab (29!) Disketten. Bei Blick berichtet er unter anderem über KI, IT-Sicherheit und die Entwicklungen bei den grossen Tech-Unternehmen.