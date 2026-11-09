Auf TikTok wirbt ein KI-generierter Lukas Hässig für eine angebliche Geldmaschine. Wer auf den Link klickt, landet auf einem gefälschten Blick-Artikel. Der echte Hässig sagt: «Miserabler Fake.»

Darum gehts Hässig nennt das TikTok-KI-Video «miserablen Fake»

Ein falscher Blick-Artikel lockt mit Zeltix-AI-Gewinnen

Im Formular sammeln Täter Daten für Einzahlungsanrufe

Thomas Benkö Journalist & AI Innovation Lead

Er schaut ernst in die Kamera. Er spricht ruhig und wählt seine Worte mit Bedacht. Der Mann im Video sieht aus wie Lukas Hässig, Gründer des Finanzportals «Inside Paradeplatz». Aber er ist es nicht.

Das Video kursiert neu auf TikTok. Es ist mit künstlicher Intelligenz erzeugt. Der falsche Hässig behauptet, die Bankenführung am Paradeplatz versuche seit 15 Jahren, ihm den Mund zu stopfen. Nun mache er den «geschlossenen Algorithmus» öffentlich, mit dem die Banken reich würden.

Das Versprechen ist absurd. Aus 200 Franken Einsatz will der KI-Hässig in einer Woche 5400 Franken Gewinn gemacht haben. Ein Elektrotechniker «Markus» aus Winterthur habe nach zehn Tagen 4300 Franken abgehoben. Die Plattform sei von der Finanzmarktaufsicht Finma reguliert.

Dann die Krönung: Wer in den ersten 90 Tagen auch nur einen Rappen verliere, bekomme 100'000 Franken. Bezahlt von Hässig persönlich, «aus eigener Tasche».

Nichts davon stimmt.

«In echt fuchtle ich herum»

Blick hat Lukas Hässig per WhatsApp erreicht. Seine Antwort ist kurz: «Miserabler Fake.» Und er liefert gleich den Beweis mit: «In echt fuchtle ich stets herum und rede viel zu schnell.»

Gegen die Hintermänner sieht er wenig Chancen. «Mühsame Betrügerbanden, denen keiner das Handwerk legen kann», schreibt Hässig. Sein Rat: «Einfach nie etwas glauben.»

Die Falle trägt das Blick-Logo

Unter dem Video steht ein Link. Wer klickt, landet auf einer Seite im Blick-Layout. Mit Blick hat sie nichts zu tun – alles fake.

Von Hässig ist dort keine Rede mehr. Die Betrüger wechseln einfach die Figur.

«Politische Bombe live aus dem Studio», titelt der Fake-Artikel. SRF-Moderator Sandro Brotz soll Bundespräsident Guy Parmelin in einer Livesendung angegriffen haben. Der Vorwurf: Der Bundesrat verheimliche dem Volk eine geheime Finanzplattform für die Elite. Sie heisse «Zeltix AI».

Das Drehbuch ist bekannt. Prominente, ein angeblicher Skandal, eine unterbrochene Sendung. Als Köder dienten schon Christoph Blocher und Roger Federer.

Dann folgt ein angeblicher Selbsttest der Redaktion. Auch hier werden aus 200 Franken Einsatz in sieben Tagen über 2450 Franken Gewinn. 1000 Franken davon seien nach 18 Minuten auf dem UBS-Konto gelandet.

Zuletzt kommt das Formular. Name, Telefonnummer, E-Mail. Danach folge der «Anruf eines persönlichen Managers», dieser Schritt sei «obligatorisch». Genau dieser Anruf ist das Ziel. Am Telefon überreden die Täter ihre Opfer zu immer weiteren Einzahlungen.

Bleibt der Rat des echten Hässig: «Einfach nie etwas glauben.» Vor allem nicht, wenn jemand schnelles Geld verspricht.