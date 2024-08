1/4 Definitiv der 9. September: Einladung von Apple zum Special Event.

Statt Showtime heisst es «Glowtime» – unter diesem Titel kündigte Apple am Montagabend das Datum für seinen Special Event an. Er findet am Montag, 9. September, um 19 Uhr (Schweizer Zeit) im Apple-Hauptsitz in Cupertino statt.

Viele Tech-Nerds erwarteten den Termin einen Tag später. Doch am 10. September findet möglicherweise das TV-Duell zwischen Donald Trump und Kamala Harris statt. Da will sich Apple die Schlagzeilen nicht teilen wollen.

Während es in den guten alten Zeiten oft noch Überraschungen und das berühmte «one more thing» gab, ist der Gerüchteküche mittlerweile relativ gut zu trauen. Diese Gadgets und Software will Apple vorstellen:

iPhone 16

Vorstellung von vier Modellen: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max.

Neuer A18 Bionic Chips.

Grössere Displays bei den Pro-Modellen.

Neue Kamerasysteme mit vertikaler Anordnung der Linsen.

Extra Fotoknopf auf der Seite bei den Pro-Modellen.



Apple Watch Series 10 (auch als Series X bekannt)

Dünneres Design und grössere Displays.

Mögliche neue Gesundheitsfunktionen, wie die Erkennung von Schlafapnoe.

AirPods 4

Einführung von zwei Varianten, darunter ein günstigeres Modell mit USB-C-Ladefunktion.

Möglicherweise keine Aktualisierung der AirPods Max bei diesem Event.



Software

Die Veröffentlichung von iOS 18 und macOS Sequoia kurz nach dem Event.

Grosses Thema werden auch KI-Funktionen sein, die unter dem Namen «Apple Intelligence» auf die neuen iPhones kommen – wenn man der Beta-Version trauen darf, auch in der Schweiz.

Vorteil für Schweizer?

Dank des tiefen Dollar-Kurses von 85 Rappen ist zu hoffen, dass die neuen Geräte im Vergleich zum Vorjahr nicht (viel) teurer werden.

Blick wird am 9. September abends live über den Event berichten.

