1/5 Apple tüftelt offenbar an seinem ersten faltbaren Smartphone.

Tobias Bolzern Redaktor Digital

Samsung, Google, Oppo, Huawei, Xiaomi – all diese Hersteller haben bereits ein oder mehrere faltbare Geräte auf dem Markt. Nun scheint auch Apple dem Ruf der Falthandys folgen zu wollen. Gerüchte gibt es schon seit Jahren. Doch jetzt wird es konkret.

Das Gerät könnte 2026 auf den Markt kommen, schreibt theinformation.com. Die Nachrichtenplattform beruft sich auf Berichte von zwei Insidern, wonach Apple in Asien aktuell nach Herstellern für entsprechende Komponenten sucht.

So gross wie ein iPhone

Derzeit gibt es zwei Arten von faltbaren Geräten: Solche, die sich wie ein Buch aufklappen lassen und dann von einem normalen Handy zu einem XXL-Gerät werden. Und solche, die zusammengeklappt sehr kompakt sind und aufgeklappt zu einem normal grossen Gerät werden.

Letzteres soll Apple laut Insidern planen. Einem Bericht von digitimes.com zufolge soll das faltbare iPhone aufgeklappt in etwa so gross sein wie bisherige iPhones. Intern trägt das ominöse Gerät laut theinformation.com die Bezeichnung V68. Das deute darauf hin, dass die Idee über die Konzeptphase hinaus sei und sich in der Entwicklung befinde, heisst es.

Eine aufgemotzte Kamera

Neben der Arbeit an faltbaren Geräten soll Apple noch weitere Neuerungen für das iPhone planen. So soll das iPhone laut theinformation.com in naher Zukunft eine mechanische Blende erhalten. Damit soll bei Fotos ein Tiefenschärfe-Effekt erzielt werden. Gerüchten zufolge soll Apple auch an einem deutlich dünneren iPhone für 2025 arbeiten.

Doch das ist noch Zukunftsmusik. Zunächst wird Apple diesen Herbst das iPhone 16 und das dazugehörige Pro-Modell vorstellen. Die neuen Geräte sollen mit grösseren Bildschirmen, verbesserten Kameras und neuen Chips ausgestattet sein.

