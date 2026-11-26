Befehle ohne Ton und Lippenbewegung: Ein Sensor am Backenzahn macht es möglich. Das System der ETH Zürich erkannte in Tests rund 90 Prozent von 50 vorgegebenen englischen Befehlen.

Darum gehts Ein Sensor der ETH Zürich erfasst die Schwingungen von lautlos mit der Zunge geformten Wörtern

Bei Tests mit 15 Personen erkannte das System rund 90 Prozent von 50 englischen Befehlen korrekt

Das System soll künftig längere Sätze erkennen und auch bei Bewegung zuverlässig funktionieren

Thomas Benkö Journalist & AI Innovation Lead

Ein kleiner Sensor im Mund könnte künftig die unauffällige Kommunikation mit künstlicher Intelligenz ermöglichen. Das Gerät namens Invisispeech erkennt Wörter, die mit der Zunge lautlos und ohne sichtbare Lippenbewegungen geformt werden. Entwickelt wurde es von Forschenden des Sensing, Interaction & Perception Lab an der ETH Zürich unter der Leitung von Informatikprofessor Christian Holz.

Invisispeech sitzt wie eine kleine Spange zwischen einem hinteren Backenzahn und der Wange. Von aussen ist das Gerät nicht sichtbar. In seinem Gehäuse befinden sich ein Sensor, eine Batterie und die Elektronik für die drahtlose Datenübertragung.

Wer das Gerät trägt, formt mit der Zunge Wörter wie beim Sprechen, ohne dabei Töne zu erzeugen oder die Lippen zu bewegen. Die entstehenden winzigen Schwingungen werden vom Sensor erfasst und an ein Smartphone gesendet. Dort erkennt ein von ETH-Forschenden entwickeltes KI-Modell die lautlose Sprache und führt die eingegebenen Befehle aus.

Ohne Eingriff einsetzbar

Das Gerät lässt sich einsetzen und wieder herausnehmen. Ein Implantat oder ein anderer Eingriff in den Körper ist nicht nötig. Anders als Gehirn-Computer-Schnittstellen misst Invisispeech keine Hirnsignale. Es erfasst ausschliesslich die Schwingungen im Mund.

«Das Gerät selbst ist so klein, dass man es bequem im Mund tragen kann», sagt Yijing Jiang, Doktorandin im Projekt.

Christian Holz sieht in der Technologie neue Möglichkeiten für die Interaktion mit KI. Denkbar seien unter anderem Unterstützung im Alltag, barrierefreie Kommunikation und die Steuerung von KI-Brillen.

Tests mit 15 Personen

In Studien mit 15 Personen erkannte Invisispeech rund 90 Prozent von 50 vorgegebenen englischen Befehlen korrekt. Dafür musste das System jeweils nur kurz auf die einzelne Person eingestellt werden. Hintergrundlärm beeinträchtigte die Erkennung kaum. Das ist insbesondere in Alltagsumgebungen ein Vorteil gegenüber mikrofonbasierten Systemen.

Getestet wurde unter anderem das Ein- und Ausschalten von Geräten per lautlosem Befehl. Auch liessen sich während einer Sitzung Informationen abrufen und auf dem Smartphone anzeigen. Unterwegs wurden zudem fremdsprachige Inhalte mithilfe einer KI-Brille übersetzt.

Gespräche mit KI als Ziel

Die Forschenden möchten künftig auch natürliche Gespräche mit KI ermöglichen. Nutzende könnten Fragen lautlos mit der Zunge formulieren und die Antworten über Ohrhörer erhalten. So liessen sich etwa im Zug Fragen stellen oder persönliche Informationen abrufen, ohne dass andere mithören oder die Kommunikation bemerken.

Bis zur Nutzung im Alltag bleiben allerdings Herausforderungen. Insbesondere muss das System komplexere und längere Sätze erkennen und auch beim Gehen sowie bei schnellen Bewegungen zuverlässig funktionieren. Invisispeech wird deshalb weiterentwickelt. An der bisherigen Entwicklung waren neben der ETH Zürich auch die Aarhus University und die Penn State University beteiligt.