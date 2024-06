Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/4 Die Hosts Thomas Benkö (l.) und Tobias Bolzern diskutieren im neuen Blick-Podcast «Prompt Zero» über das Themenfeld der künstlichen Intelligenz.

Willkommen zu «Prompt Zero», dem brandneuen Podcast von Blick! In der Sendung dreht sich alles rund um das Thema AI, also um Artificial Intelligence (künstliche Intelligenz). Wir begleiten die AI-Debatte in der Schweiz und weltweit.

Immer informiert: Mit «Prompt Zero» bist du über die heissesten News und Entwicklungen in der ultradynamischen AI-Szene informiert. In Interviews mit führenden Expertinnen und -Experten bieten wir dir tiefgehende Einblicke und spannende Hintergrundinformationen.

Die Moderatoren: Thomas «Bö» Benkö, AI Innovation Lead bei Blick, und Tobias Bolzern, Digitalredaktor bei Blick, führen dich kompetent und unterhaltsam durch jede Episode. Beide sind ausgewiesene Kenner der Tech-Szene.

Das bietet die erste Folge

WWDC Rückblick: Am 10. Juni hat Apple auf seiner Entwicklerkonferenz seine KI-Pläne enthüllt. Wir fassen die wichtigsten Punkte zusammen und beantworten die brennendsten Fragen zu Apple Intelligence.

Kann künstliche Intelligenz Musik machen? Tools wie Suno und Udio verwandeln einfache Prompts in Pop-Hits. Wir haben eine Fanhymne komponiert und erklären, warum diese Firmen jetzt vor grossen Herausforderungen stehen. Das Gespräch: Zum Abschluss sprechen wir mit Angela Müller von Algorithm Watch Schweiz. Sie erläutert, wie AI und Deepfakes Wahlen beeinflussen können – und welche Auswirkungen das ultimativ auf unsere Demokratie hat.

Abonniere uns auf allen gängigen Plattformen, um keine Folge zu verpassen. Hast du Fragen, Lob, Kritik oder eine Idee? Dann schreib uns: input@promptzero.ch

Zu den Hosts

Thomas Benkö hat früher beim Blick Gadgets getestet, wurde dann Reporter, Nachrichtenchef und stv. Chefredaktor bei Blick am Abend. Danach leitete er Blick-Online und kümmert sich seit Herbst 2023 als AI Innovation Lead um die Zukunft des Journalismus.

Tobias Bolzern schreibt seit über zehn Jahren über Hard- und Software und ist Digitalredaktor bei Blick und eigentlich Informatiker. Als Lehrling installierte er noch Windows 95 ab (29!) Disketten. Bei Blick berichtet er unter anderem über AI, IT-Sicherheit und die Entwicklungen bei den grossen Tech-Unternehmen.