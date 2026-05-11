Gewinne Tickets für die Fantasy Basel

MediaMarkt verwandelt die Fantasy Basel in eine bunte Technik-Oase. Entdecke im Custom-Workshop oder an der Karaoke-Station dein Traum-Setup, probiere Neues aus und finde heraus, was zu dir passt. Zudem verlosen wir Tickets für das Popkultur-Event des Jahres.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von MediaMarkt

Stormtrooper patrouillieren durch die Gänge, K-Pop-Fans liefern sich elektrisierende Battles und Cosplayer zeigen Kostüme, die locker mit Hollywood mithalten können: Vom 14. bis 16. Mai wird die Messe Basel wieder zum Mekka für alle, die Film, Game, Comic und Cosplay leben und lieben. Nach dem vergangenen Rekordjahr mit 97'000 Besucherinnen und Besuchern auf über 100'000 Quadratmetern ist klar: Die Fantasy Basel 2026 wird noch grösser, bunter und spektakulärer.

Die Convention ist der perfekte Ort, um die neusten Gadgets nicht nur zu entdecken, sondern sie auch direkt auf Herz und Nieren zu prüfen. Wer sein heimisches Setup für die kommenden Blockbuster aufrüsten will, geniesst hier einen entscheidenden Vorteil: Produkte lassen sich vor Ort erleben, vergleichen und testen. So wird die Suche nach dem passenden Gear einfacher und treffsicherer.

Austoben im Candyland der Technik

MediaMarkt lädt dazu auf die Wolke 7 eines jeden Gamers ein: ein wahrgewordenes Candyland der Technik. Inspiriert von Willy Wonka, erleben Besucherinnen und Besucher die Gaming-Hardware hier wie Kinder eine Schokoladenfabrik. Die bunte Landschaft sticht aus der Masse der Messestände heraus und ist so instagrammable gestaltet, dass sie an jeder Ecke zum perfekten Foto-Motiv wird.

Doch das Design ist mehr als nur Kulisse: Im Fokus steht das echte Erlebnis. Wer wissen will, ob eine Tastatur wirklich zu den eigenen Fingern passt, wird beim Tastaturworkshop von Corsair zum Schöpfer seines eigenen Setups. Statt sich auf Rezensionen zu verlassen, stellt man sich seine Corsair-Tastatur mit den passenden Keycaps und Switches einfach selbst zusammen und vergleicht die Haptik direkt vor Ort.

HYPERX Alloy Rise Gaming Tastatur Die HyperX Alloy Rise ist die perfekte Wahl für Gamer, die keine Kompromisse bei der Haptik eingehen wollen. Dank des innovativen Gasket-Mount-Designs und den flüssigen, linearen HyperX-Switches bietet sie ein besonders sanftes und reaktionsschnelles Tippgefühl. Die Tastatur ist vollständig personalisierbar, da sich die magnetische Top-Platte, die Switches und die Keycaps kinderleicht austauschen lassen. Mit ihrem robusten Aluminiumrahmen und der dynamischen RGB-Beleuchtung sieht sie nicht nur edel aus, sondern ist auch für härteste Gaming-Sessions gebaut. Die HyperX Alloy Rise ist die perfekte Wahl für Gamer, die keine Kompromisse bei der Haptik eingehen wollen. Dank des innovativen Gasket-Mount-Designs und den flüssigen, linearen HyperX-Switches bietet sie ein besonders sanftes und reaktionsschnelles Tippgefühl. Die Tastatur ist vollständig personalisierbar, da sich die magnetische Top-Platte, die Switches und die Keycaps kinderleicht austauschen lassen. Mit ihrem robusten Aluminiumrahmen und der dynamischen RGB-Beleuchtung sieht sie nicht nur edel aus, sondern ist auch für härteste Gaming-Sessions gebaut. Jetzt entdecken

Laut, interaktiv und alles andere als trocken: An der interaktiven Testingstation von HP und HyperX gibt es kein langweiliges Probelesen von technischen Daten. Stattdessen heisst es: Probesingen! In einer epischen Karaoke-Session werden die Mikrofone live ausprobiert. Wer hier glasklar rüberkommt, weiss genau, dass das Equipment auch im hitzigsten Voice-Chat überzeugt.

Wer es etwas ruhiger mag, schlendert durch den Hardware-Garten von HP und HyperX. In einer fantastischen Gartenoptik werden die neuesten Partnerprodukte präsentiert, die man in aller Ruhe in die Hand nehmen und testen kann.

OMEN 34 Zoll WQHD 180 Hz Curved Gaming-Monitor Nichts ist aufregender, als mit allen Sinnen ins Game einzutauchen. Der OMEN 34 Zoll WQHD 180 Hz Curved Gaming-Monitor bietet mit einem ultrabreiten 1500R Curved Monitor ein vollständig realistisches Gaming-Erlebnis. Dank der hohen Leistung und der realistischen VESA DisplayHDR™ 400[1]-Farben tauchst du voll und ganz in deine Lieblingsgames ein, während das schlanke Design diesen Monitor zu einer echten Bereicherung für deinen Schreibtisch macht. Nichts ist aufregender, als mit allen Sinnen ins Game einzutauchen. Der OMEN 34 Zoll WQHD 180 Hz Curved Gaming-Monitor bietet mit einem ultrabreiten 1500R Curved Monitor ein vollständig realistisches Gaming-Erlebnis. Dank der hohen Leistung und der realistischen VESA DisplayHDR™ 400[1]-Farben tauchst du voll und ganz in deine Lieblingsgames ein, während das schlanke Design diesen Monitor zu einer echten Bereicherung für deinen Schreibtisch macht. Jetzt entdecken

Für alle, die wissen wollen, was technisch aktuell das Nonplusultra ist, bietet das Dreamsetup beim Stand von MediaMarkt jede Menge Inspiration. Es ist ein Ort für Träumerinnen und Enthusiasten: Angenommen, Geld würde keine Rolle spielen – hier steht die Spitzenklasse der Gaming-Welt zum Probesitzen und Anfassen bereit.

OMEN 35L Gaming-Desktop-PC Der OMEN 35L Gaming-Desktop-PC ermöglicht es dir, dein gesamtes Leistungspotenzial zu nutzen. Neben dem neuesten Intel® Core™ Prozessor und fortschrittlicher Grafik ist er mit speziellen OMEN Markenkomponenten ausgestattet, die für starke Kühlung und hohe Leistung unter Spitzenlast ausgelegt sind. Das Design erlaubt eine einfache Aufrüstungen und Personalisierungen ohne Werkzeug, so dass du ihn problemlos an deine Gaming-Anforderungen anpassen kannst. Der OMEN 35L Gaming-Desktop-PC ermöglicht es dir, dein gesamtes Leistungspotenzial zu nutzen. Neben dem neuesten Intel® Core™ Prozessor und fortschrittlicher Grafik ist er mit speziellen OMEN Markenkomponenten ausgestattet, die für starke Kühlung und hohe Leistung unter Spitzenlast ausgelegt sind. Das Design erlaubt eine einfache Aufrüstungen und Personalisierungen ohne Werkzeug, so dass du ihn problemlos an deine Gaming-Anforderungen anpassen kannst. Jetzt entdecken

Und wenn nach Stunden zwischen Comic-Zeichnern und E-Sport-Bühnen der Handy-Akku im roten Bereich landet, wird dieser Stand zum lebensrettenden Save Room. In dieser Oase können Besucherinnen und Besucher am Charging Tree der Eigenmarke ISY neue Energie für ihre Smartphones tanken und kurz verschnaufen.

Am Ende zeigt der Besuch im Candyland von MediaMarkt: Wer Hardware erst erlebt und ausprobiert, findet leichter das Setup, das wirklich passt. So wird der nächste Sieg am PC nicht nur eine Frage der Skills, sondern auch der richtigen Wahl.

Gewinne Tickets für die Fantasy Basel

Wir verlosen je einmal 2 Tickets für die Fantasy Basel am Freitag (15. Mai) und Samstag (16. Mai). Viel Glück!

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Teilnahmeschluss ist der 12. Mai 2026, 23.59 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.