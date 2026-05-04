Whatsapp wirft Millionen alte Android-Handys raus

Im Herbst ist Schluss: Whatsapp stellt den Support für Smartphones mit Android 5.0 und 5.1 ein. Wer sein Handy nicht aufrüsten kann, verliert den Zugang zum Messenger.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Whatsapp beendet den Support für Android 5.0 und 5.1 am 8. September 2026

Betroffen sind nur Geräte, die seit über zehn Jahren keine Updates mehr erhalten

Wer jetzt wechselt, sollte vorher ein Backup seiner Chats machen

Tobias Bolzern Redaktor Digital

Die Nachricht ploppt direkt in der App auf: Whatsapp dreht älteren Smartphones den Hahn ab. Wer noch mit Android 5.0 oder 5.1 – Codename «Lollipop» – unterwegs ist, kann den Messenger ab 8. September 2026 nicht mehr nutzen. Dies kündigt Whatsapps Mutterkonzern Meta im Hilfebereich von Whatsapp an.

Laut Google-Statistik vom vergangenen Dezember laufen noch 0,4 Prozent aller Android-Geräte auf den betroffenen Versionen. Das klingt nach wenig. Bei weltweit geschätzten vier Milliarden aktiven Android-Geräten wären das rechnerisch rund 16 Millionen Geräte. Wie viele dieser Geräte Whatsapp tatsächlich aktiv nutzen, ist offen. Die neue Regelung gilt ebenfalls für mit einem Whatsapp-Konto verknüpfte Android-Tablets, schreibt netzwelt.de.

Geräte sind Sicherheitsrisiko

Whatsapp begründet den Schritt mit der Weiterentwicklung des Messengers: Neue Funktionen erfordern neuere Betriebssystemfunktionen. Dazu kommt der Sicherheitsaspekt. Android 5.0 und 5.1 erhalten seit Jahren keine Patches mehr. Bekannte Sicherheitslücken bleiben also offen. Wer solche Geräte mit dem Internet verbindet, geht grundsätzlich ein Risiko ein – ganz unabhängig von Whatsapp.

Die installierte Android-Version findet man unter Einstellungen > über das Telefon. Wer Android 6.0 oder eine neuere Version hat, ist sicher – jedenfalls im Hinblick auf die Whatsapp-Nutzung. Nicht aber generell. Denn Android 6.0 ist im Oktober 2015 erschienen, also vor knapp elf Jahren. Für das System gibt es keine Updates mehr.

Wer eine ältere Android-Version hat, sollte jetzt prüfen, ob ein Update verfügbar ist. Ist das Gerät zu alt dafür, bleibt der Wechsel auf ein neueres Smartphone. Vor dem Umstieg unbedingt ein Backup anlegen – über Google Drive oder lokal auf dem Gerät. Sonst können Chatverläufe beim Wechsel verloren gehen.