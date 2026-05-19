Angriff auf ChatGPT – zündet Google heute den KI-Turbo?

Intermezzo
Programmierstunde: Nun gibt es ein Intermezzo mit Antigravity ein Tool für Entwickler – ähnlich wie Claude Code von Anthropic und Codex von OpenAI. Antigravity erhält neu ebenfalls Gemini 3.5 Flash. Das Tool soll laut Google selbstständig ein komplettes Betriebssystem gebaut haben – für rund 1000 Dollar an KI-Kosten.
3.5 Flash
Jetzt wird es flott. Sundar Pichai präsentiert das neue KI-Modell Gemini 3.5 Flash. Es soll besonders schnell sein. Laut den Angaben von Google bis zu viermal schneller als andere Frontier-Modelle, sagt Google. Unabhängig überprüft wurden diese Angaben bisher nicht.
Synth ID
Die Videos von Omni sind mit SynthID gekennzeichnet. Das ist ein unsichtbares Wasserzeichen, das bereits in Outputs von Nano Banana Pro integriert ist. Neu kann jede und jeder via Google Suche, Gemini-App oder direkt in Chrome Bilder und Videos prüfen. Und besonders bemerkenswert: Neu nutzt auch Konkurrent OpenAI SynthID von Google. Das war bisher die grösste Schwachstelle, dass das Wasserzeichen nur KI-Inhalte erkennt, die von Google KI-Diensten erzeugt wurden.
Omni
KI, die die Welt simulieren kann ist der nächste Grosse Schritt, sagt Demis Hassabis, CEO von Google Deepmind. Er stellt Gemini Omni vor. Das Modell soll besonders fähig sein, Physik in KI-Videos darzustellen. Omni Flash ist das erste Modell der Serie, sagt Hassabis. Es kann Videos generieren. Nano Banana erzeugt Bilder, Omni generiert Videos, und zwar aus Text, Bildern oder Tönen, beliebig kombiniert. Bearbeiten lässt sich ein Clip im Dialog.
Docs Live
Mit Docs Live kann man künftig mit der Hilfe von Gemini direkt Dokumente erstellen. Das als Braindump. Man plappert einfach vor sich hin und die KI strukturiert im Hintergrund die Informationen und büschelt sie schön. In der Demo funktioniert das ziemlich fix. Wir fragen uns: Wie gut funktioniert das wohl auf Schweizerdeutsch?
«Tokenmaxxing»
Pichai erklärt, wie die Nutzung von KI in den vergangenen Monaten explodiert ist. Die Anzahl Token, die Einheit in der KI-Modelle Antworten ausgeben, beträgt aktuell «3,2 quadrillion Token pro Monat. Pichai bezeichnet das als mit einem Augenzwinkern als «Tokenmaxxing». Die KI-App Gemini nutzen laut dem Hersteller mittlerweile 900 Millionen User. Zudem wurden mittlerweile mehr als 50 Milliarden Bilder generiert mit dem KI-Tool Nano Banana. KI ist in zahlreiche Dienste von Google integriert: Mail, Maps, Search und co. Bald wird Gemini auch in Youtube verfügbar sein.
Es geht los
Google-CEO Sundar Pichai betritt die Bühne – und sorgt gleich für erste Lacher. Er zeigt KI-Videos von sich, was er so alles gemacht hat. Unter anderem ein Video, das ihn im All zeigt.
Gleich geht es los
Die Bühne wird nochmals poliert, bevor es losgeht.