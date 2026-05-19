Angriff auf ChatGPT – zündet Google heute den KI-Turbo?

«Tokenmaxxing»

Pichai erklärt, wie die Nutzung von KI in den vergangenen Monaten explodiert ist. Die Anzahl Token, die Einheit in der KI-Modelle Antworten ausgeben, beträgt aktuell «3,2 quadrillion Token pro Monat. Pichai bezeichnet das als mit einem Augenzwinkern als «Tokenmaxxing». Die KI-App Gemini nutzen laut dem Hersteller mittlerweile 900 Millionen User. Zudem wurden mittlerweile mehr als 50 Milliarden Bilder generiert mit dem KI-Tool Nano Banana. KI ist in zahlreiche Dienste von Google integriert: Mail, Maps, Search und co. Bald wird Gemini auch in Youtube verfügbar sein.