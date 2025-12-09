Bei Whatsapp hiess es bisher: rangehen oder verpassen. Neu können Anrufer nach einem unbeantworteten Anruf direkt eine Sprachnachricht hinterlassen. Die Voicemail-Funktion kommt jetzt aufs iPhone. Android-Nutzer kennen sie bereits.

Darum gehts Whatsapp führt Voicemail-Funktion für unbeantwortete Anrufe auf dem iPhone ein

Anrufer können Sprach- oder Videonachrichten hinterlassen bei verpassten Anrufen

Neue Funktion wird schrittweise für iPhone-Nutzer mit Version 25.35.74 freigeschaltet

Tobias Bolzern Redaktor Digital

Jahrelang funktionierten Anrufe bei Whatsapp nach einem simplen Prinzip: Entweder man nimmt den Anruf an oder eben nicht. Der Anrufer musste bisher selbst entscheiden, ob er es später nochmals versucht oder eine Nachricht tippt.

Das ändert sich fortan. Whatsapp bringt eine Funktion, die an den klassischen Anrufbeantworter erinnert. Nimmt jemand einen Anruf nicht entgegen, erscheinen auf dem Bildschirm des Anrufers neu drei Optionen: Abbrechen, erneut anrufen, oder eine Sprachnachricht aufnehmen. Ein Tipp genügt, und man kann dem anderen mitteilen, warum man angerufen hat. Die Nachricht landet dann direkt im Chat. Unklar ist, wie oft man es klingeln lassen muss, bis die neue Funktion anspringt.

Geduld ist nötig

Bei Videoanrufen geht Whatsapp noch einen Schritt weiter. Bleibt der Anruf unbeantwortet, kann der Anrufer statt einer Sprachnachricht eine kurze Videonachricht aufnehmen. Das ist persönlicher als jede Textnachricht und spart den Umweg über den Chat.

Android-Nutzer kennen die Neuerungen bereits aus Testversionen. Jetzt rollt Whatsapp das Paket auch für iPhone-Nutzer aus, wie wabetainfo.com berichtet. Wer die aktuelle App-Version (25.35.74) installiert hat, sollte die Funktion in den kommenden Tagen erhalten. Whatsapp schaltet sie schrittweise frei. Etwas Geduld kann also nötig sein.

Neben der Voicemail-Funktion hat Whatsapp auch den Anruf-Tab überarbeitet. Alle wichtigen Funktionen sind nun an einem Ort versammelt: Kontakte anrufen, Favoriten aufrufen, Anrufe planen oder eine Nummer direkt eintippen. Das spart Umwege und macht die App übersichtlicher.