Bei Facetime-Videocall Dein iPhone erkennt bald, wenn sich jemand auszieht

Mit iOS 26 pausiert Apple automatisch Ton und Bild, wenn die iPhone-Kamera in Videoanrufen sensible Inhalte erkennt. Was als Schutz für Kinder gedacht ist, greift auch bei Erwachsenen und sorgt damit für Diskussionen.

Publiziert: 11:54 Uhr | Aktualisiert: 11:56 Uhr