Am Montagabend kommt iOS 26. Während alle über «Liquid Glass» und neue KI-Funktionen sprechen, hat Apple auch einige interessante Neuerungen zwischen den Zeilen versteckt.

Darum gehts An der WWDC 2025 präsentierte Apple iOS 26 mit neuem Look und KI-Funktionen

Neue Funktionen: Akku-Übersicht, anpassbare Snooze-Dauer und Kamerawarnungen

Tobias Bolzern Redaktor Digital

Am 15. September ist es so weit: Dann landet iOS 26 auf Millionen iPhones. Apple überspringt die Versionsnummer 18 und liefert das grösste Software-Update seit Jahren. Mit an Bord: der neue Look «Liquid Glass», eine überarbeitete Telefon-App – die erste seit 18 Jahren. Auch die KI-Funktionen, Apple Intelligence genannt, werden aufgerüstet. Wer will, kann sein iPhone damit in einen Übersetzer, Sekretär und Warteschlangen-Assistenten verwandeln. Doch nicht alle Neuerungen wurden an der Entwicklerkonferenz WWDC im Juni ausführlich vorgestellt. Hier ein Überblick über versteckte Funktionen.

Akku

Die Batterieeinstellungen in iOS 26 bieten eine überarbeitete Übersicht. Neu ist eine Wochenansicht, die zeigt, wie viel Akku du täglich im Schnitt verbrauchst und wie dein aktueller Verbrauch im Vergleich dazu steht. Praktisch: Auf dem Sperrbildschirm siehst du jetzt, wie lange das iPhone noch braucht, um auf 80 oder 100 Prozent zu laden. Neben dem bekannten Energiesparmodus gibt es den neuen «Adaptive Power Mode». Dieser erkennt einen ungewöhnlich hohen Akkuverbrauch und passt automatisch deine Einstellungen an, etwa die Displayhelligkeit oder Hintergrundaktivitäten, um die Laufzeit zu verlängern.

Telefon

Die Telefon-App wirkt wie neu. Besonders praktisch: Das iPhone vibriert jetzt kurz, sobald das Gegenüber abnimmt. Anrufliste, Voicemails und Favoriten sind in einer einzigen Ansicht gebündelt, wer will, kann das alte Layout behalten. Unbekannte Anrufer werden auf Wunsch zuerst nach Name und Grund gefragt, bevor das Gespräch durchgestellt wird. Und landet man in einer Schleife, bleibt das iPhone für einen in der Leitung und meldet sich erst, wenn ein echter Mensch am anderen Ende ist. Sogar lästige Werbe-Anrufe lassen sich direkt auf die Mailbox verbannen.

Snooze

Langschläfer kennen es: Drückt man die Snooze-Taste, klingelt der Wecker nach neun Minuten erneut. Diese Zeitspanne stammt aus den 1950er-Jahren, als mechanische Wecker keine exakten Zehnminutenintervalle erlaubten. Apple verabschiedet sich nun von dieser Tradition. Mit iOS 26 kannst du die Snooze-Dauer zwischen 1 und 15 Minuten frei wählen.

Kamera

Die Kamera-App wurde grundlegend überarbeitet und erscheint im «Liquid Glass»-Design. Neu warnt das iPhone, wenn die Kameralinse verschmutzt ist. Ein Hinweis fordert dann zum Reinigen auf. Die Funktion basiert auf Algorithmen, die Unschärfen und typische Fleckenmuster erkennen.

Wetter

Mit iOS 26 empfängt das iPhone Wetterdaten über Satellit, wenn weder Mobilfunk noch WLAN verfügbar sind. Diese Funktion richtet sich an Leute in abgelegenen Gebieten, etwa beim Wandern oder Camping. Sie funktioniert ähnlich wie der Notruf SOS via Satellit, der seit 2023 auch hierzulande verfügbar ist. Die Verfügbarkeit des Satellitenwetters ist jedoch begrenzt: Aktuell unterstützt Apple die USA, Kanada und Teile Europas. Ob die Schweiz dazugehört, bleibt unklar.

Nachrichten

In iMessage kannst du jetzt einzelne Wörter oder Textabschnitte markieren, statt immer den gesamten Text auszuwählen – eine Funktion, die sich viele Nutzerinnen und Nutzer lange gewünscht haben. In Gruppenchats zeigen Indikatoren an, wenn andere Teilnehmende tippen. Wer «Unbekannte Absender filtern» aktiviert, profitiert von neuen Kategorien, etwa für zeitkritische Nachrichten von Lieferdiensten oder Werbeaktionen.

Vorschau-App

Apple bringt die Vorschau-App vom Mac aufs iPhone. Diese Neuerung, auf der WWDC 2025 angekündigt, wird ab iOS 26 vorinstalliert sein. Die App dient als zentrale Plattform, um PDFs und andere Dokumente anzuzeigen, zu bearbeiten und zu kommentieren.

Late Night Mode

Der neue «Late Night Mode» passt die Audioausgabe über die iPhone-Lautsprecher an. Er reduziert laute Spitzen und hebt leise Passagen an, damit Musik, Videos oder Podcasts nachts weniger störend klingen, ohne Details zu verlieren. Der Modus wirkt systemweit: Er beeinflusst nicht nur die Musik, sondern auch andere Medien, Benachrichtigungen und Systemtöne. Andere Personen in der Umgebung sollen damit weniger gestört werden. Die Funktion findest du in den Einstellungen unter «Sounds & Haptics».

Diese iPhones erhalten iOS 26. Das Update ist für den 15. September angekündigt. Es wird voraussichtlich gegen 19 Uhr (Schweizer Zeit) verfügbar sein.

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2. Genera­tion und neuer)



