Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Drei aktuelle In-Ear-Kopfhörer als Apple-Alternativen im Praxistest

Anker mit KI-Case, Samsung im Ökosystem, Huawei als Preissieger

Stärken, Schwächen und Schweizer Preise aller drei Modelle

Tobias Bolzern Redaktor Digital

Fast jeder vierte verkaufte kabellose Kopfhörer weltweit sind Airpods von Apple. Doch wer kein iPhone oder schlicht keine Lust auf die Stöpsel aus Cupertino hat, findet längst starke Alternativen. Drei aktuelle Top-Modelle zeigen, wie gut es ohne den Marktführer geht.

Soundcore Liberty 5 Pro Max

Der Bass-Bolide mit KI-Case: Die Anker Soundcore Liberty 5 Pro Max wollen mehr sein als Kopfhörer. Das Ladecase trägt einen Touchscreen und nimmt auf Knopfdruck Sprachnotizen auf, die KI transkribiert und fasst direkt zusammen. Nett für Meetings. Doch im Alltag fehlte mir persönlich der Nutzen, und das Case ist so klobig, dass es den Hosensack ausbeult. Dazu kommt der Preis für die Funktion. Gratis sind nur 120 Minuten pro Monat, danach kosten unbegrenzte Aufnahmen 15 Franken pro Monat im Abo. Sportlich – schliesslich nimmt heute jedes Handy auf und transkribiert. Vieles andere überzeugt. Das Active Noise Cancelling (ANC) filterte für mein Empfinden im höchsten Modus mehr weg als die anderen Testgeräte. Und beim Telefonieren filtern die Hörer auch Wind weg, während die Stimme klar bleibt. Dank kleiner Flügel sitzen sie bombenfest, auch beim Sport. Die Kopfhörer haben keinen Zwang zum Ökosystem: Die Begleit-App Soundcore gibt es regulär für iPhone und Android. Beim Klang drückt der Bass kräftig, mir fast zu kräftig. Wem es zu wuchtig ist, der justiert im Equalizer nach – von Hand oder mit KI.

Technische Daten

Akku 6,5 Std. mit ANC, 28 Std. mit Case ANC ja, adaptiv (eigener KI-Chip, mehrere Stufen) Gewicht 6 g pro Hörer, Case 73 g Wasserschutz IP55 (Schweiss, leichter Regen) Kabelloses Laden Ja Preis ca. 250 Franken

Samsung Galaxy Buds 4 Pro

Die Samsung Galaxy Buds 4 Pro spielen ihre Stärke im Samsung-Kosmos aus. Mit einem Galaxy-Handy nimmt ein Kopfnicken den Anruf an, ein Live-Übersetzer dolmetscht Gespräche, per Sprachbefehl fragt man Gemini etwas, ohne das Handy zu zücken. Auch der beste Klang ist an das Ökosystem gebunden: Die hochauflösende Tonübertragung läuft über Samsungs eigenes Format und nur mit einem Samsung-Telefon. Auf dem iPhone bleibt fast nur das blosse Musikhören, denn die Begleit-App Galaxy Wearable fehlt. Umgekehrt ist es im Übrigen genauso, also mit Airpods am Android-Handy. Dafür stimmt fast alles andere. Der Standard-Klang gefiel mir von allen am besten: satt, präzise, druckvoll, und per Equalizer fein justierbar. Das ANC arbeitet stark, der Transparenzmodus klingt von allen getesteten Kopfhörern am natürlichsten. Und auch beim Telefonieren kommt die eigene Stimme klar und voll an. Kurioses Extra: Samsung erinnert dich sogar ans Nacken-Dehnen, wenn du zu lange auf den Bildschirm starrst. Die Funktion ist standardmässig ausgeschaltet.

Technische Daten

Akku 6 Std. mit ANC, 26 Std. mit Case ANC ja, adaptiv (mehrere Stufen) Gewicht 5,1 g pro Hörer, Case 45 g Wasserschutz IP57 (übersteht kurzes Untertauchen) Kabelloses Laden ja Preis ca. 199 Franken

Huawei FreeBuds Pro 5

Die Huawei Freebuds Pro 5 sind der Preissieger im Trio – rund 150 Franken, gut 50 weniger als die von Samsung, fast 100 weniger als die von Anker. Und sie bieten dafür viel. Im ersten Moment enttäuschten sie trotzdem: dünner Bass, müdes ANC. Der Grund lag nicht an der Technik, sondern an den Ohrstöpseln. Die ab Werk montierten Stöpsel waren zu klein für meine Ohren. Nach dem Wechsel auf Grösse L sass alles dicht – und das Bild kippte. Das ANC zog massiv an, der Klang wurde tiptop, mit sattem Bass und klaren Stimmen. Die Lehre für alle In-Ears: erst die Passform prüfen, dann urteilen. Zudem fühlen sich die Stöpsel in meinen Ohren besonders angenehm an. Ein Haken bleibt die App. Auf dem iPhone und auf Samsung-Geräten lädt man Huaweis AI Life aus dem App- beziehungsweise aus dem Galaxy Store. Nur auf anderen Android-Handys fehlt sie im Play Store: Huawei darf dort seit dem US-Embargo nichts mehr veröffentlichen. Der Umweg führt über Huaweis eigenen Store, die Appgallery. Etwas umständlich, aber machbar. Verlustfreien Ton gibt es ohnehin nur mit einem Huawei-Handy.

Technische Daten

Akku 6 Std. mit ANC, 25 Std. mit Case ANC ja, adaptiv (mehrere Stufen) Gewicht 5,5 g pro Hörer, Case 43 g Wasserschutz IP57 Hörer (übersteht kurzes Untertauchen), IP54 Case Kabelloses Laden Ja Preis ca. 150 Franken