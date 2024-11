Auf diesen Handys wird Whatsapp abgeschaltet

Whatsapp läuft ab Februar 2025 nicht mehr auf zahlreichen Feature-Phones, die mit dem KaiOS-System laufen. Foto: AFP 1/4

Auf einen Blick Whatsapp beendet 2025 den Support von KaiOS

Das Nokia 8110, bekannt als «Banana-Phone», ist betroffen

Total verlieren mehr als 70 Handy-Modelle den Messenger Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Tobias Bolzern Redaktor Digital

Whatsapp schaltet 2025 den Support für KaiOS ab. Diese Entscheidung stellt Millionen Nutzer weltweit vor Probleme. Das Betriebssystem, das auf Firefox OS basiert, wurde speziell für einfachere Mobiltelefone, sogenannte Feature-Phones entwickelt. Nach Angaben des Unternehmens läuft es auf 130 Millionen Geräten in 100 Ländern.

Zu den bekanntesten KaiOS-Geräten zählt die Neuauflage des Nokia 8110. Es ist wegen seiner gebogenen Form und der gelben Farbe auch als «Banana-Phone» bekannt. Kultstatus erreichte das Original 1999 mit dem Auftritt im Sci-Fi-Film «Matrix». Insgesamt sind von der Whatsapp-Abschaltung über 70 verschiedene Feature-Phone-Modelle betroffen, darunter auch Geräte wie das Nokia 2760 Flip oder das Alcatel Go Flip.

Whatsapp: 2025 ist Schluss

Die Änderungen kommen in zwei Phasen: Bereits seit Juni können Nutzerinnen und Nutzer unter KaiOS kein neues Whatsapp-Konto mehr erstellen. Sie erhalten zudem entsprechende Hinweise in Whatsapp. Im Februar 2025 folgt dann der finale Schritt: Meta, also der Mutterkonzern von Whatsapp, schaltet den Support komplett ab. Betroffene stehen vor der Wahl, entweder auf ein neues Gerät oder auf alternative Messenger auszuweichen oder auf Whatsapp zu verzichten.

Immer wieder hebt Whatsapp die Mindestanforderungen für die Nutzung seiner App an. Ein Beispiel: Seit Oktober 2023 funktioniert der Messenger nicht mehr auf Android 4.1 – damit fielen selbst einstige High-End-Geräte wie das Samsung Galaxy S3 durchs Raster. In unseren Breitengraden dürfte dies allerdings kaum noch jemanden betreffen, ist das Galaxy S3 doch bereits über zwölf Jahre alt.

Anders sieht es beim 2018 erschienenen «Banana-Phone» aus: Das kultige Gerät fand auch hierzulande Fans. Die grösste Bedeutung hat KaiOS jedoch in Afrika und Indien. Bemerkenswert: In Indien konnte das Betriebssystem 2019 sogar Apples iOS beim Marktanteil überholen. Mittlerweile liegt das iPhone-System allerdings deutlich vor KaiOS.