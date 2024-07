Die Macher von Whatsapp tüfteln immer wieder an neuen Funktionen für den Messenger. Aktuell stehen gleich mehrere spannende Features in der Pipeline. Ein Überblick.

1/5 Whatsapp führt immer wieder neue Funktionen ein. Aktuell wird eine ganze Reihe an Features getestet.

Tobias Bolzern Redaktor Digital

Ein neuer Doppelpfeil

Die Newsplattform wabetainfo.com hat in einer Vorabversion des Messengers ein neues Icon entdeckt. Es handelt sich um einen Button mit einem Doppelpfeil. Was dieser macht? Damit kann man in Zukunft eine Statusmeldung, in der man erwähnt wird, weiterleiten. Bisher war das nicht möglich, man musste mit Screenshots arbeiten oder den ursprünglichen Absender bitten, einem die Statusmeldung direkt zu schicken, um sie dann mit dem eigenen Netzwerk zu teilen. Mit dem Update nähern sich die Möglichkeiten rund um den Status weiter denen der Fotoplattform Instagram an, die wie Whatsapp zu Meta gehört. Derzeit befindet sich die Funktion in der Entwicklung, soll aber in einem späteren Update für alle verfügbar sein, erklärt wabetainfo.com.

¿habla español?

Diese neue Funktion für Whatsapp soll die Kommunikation weltweit vereinfachen. So arbeiten die Macher von Whatsapp an einer automatischen Übersetzungsfunktion für die App. Damit sollen Sprachbarrieren abgebaut werden. In einer ersten Testversion der App werden die Sprachen Englisch, Arabisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch und Hindi unterstützt. Die Übersetzung der Nachrichten erfolgt offline, daher müssen die einzelnen Sprachpakete vorher heruntergeladen werden. Übersetzte Nachrichten sind mit einem speziellen Label gekennzeichnet. Noch befindet sich die Funktion in der Entwicklungsphase, ist also noch nicht für alle Nutzerinnen und Nutzer verfügbar.

Schneller zum Herzen

Wer länger auf eine Nachricht drückt, erhält eine Emoji-Leiste, um darauf zu reagieren. In Zukunft soll es noch schneller gehen, um Herzen zu verschicken. In der Testversion für Android ist nämlich eine Funktion aufgetaucht, die auf doppeltes Tippen reagiert. Wer das macht, reagiert sofort mit einem Herz-Emoji auf die Nachricht. Noch befindet sich die Funktion in der Entwicklungsphase und ist bislang nicht für alle Nutzerinnen und Nutzer verfügbar.

Konkurrenz für Airdrop

Whatsapp arbeitet schon seit einiger Zeit an einer Funktion, um Dateien direkt von Handy zu Handy – also ohne Umweg über einen Server – zu versenden. Zwar gibt es für Apple-Geräte Airdrop und für Android-Geräte Quick Share, aber ein Austausch zwischen den beiden Ökosystemen ist bisher nicht möglich. Eine neue Funktion von Whatsapp soll das ändern. Damit soll es in Zukunft möglich sein, Dateien direkt von jedem Handy auf jedes andere Handy zu übertragen. Das wäre ein grosser Fortschritt, vor allem wenn man viele Fotos, schwere Dateien oder Videos verschicken möchte. Auch diese Funktion befindet sich noch in der Entwicklung, könnte aber schon bald allen zur Verfügung stehen.