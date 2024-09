Kurz zusammengefasst Mac-User müssen Whatsapp-App aktualisieren

Neue App läuft flüssiger, basiert auf Catalyst-Technologie

Tobias Bolzern Redaktor Digital

Mac-User aufgepasst: Wer Whatsapp auf seinem Computer nutzt, muss die App aktualisieren. Meta, der Mutterkonzern des Messengers, stellt am 28. Oktober die alte App ein.

Wer den Messenger weiterhin als Mac-App nutzen möchte, muss umsteigen. Die alte App zeigt oberhalb der eigenen Chats bereits die verbleibende Frist an und bietet einen direkten Link zur neuen App. Diese kann man über die Website von Whatsapp oder den App Store von Apple herunterladen.

Das bringt die Umstellung

Die Umstellung mag manche Nutzerinnen und Nutzer überraschen, zeichnete sich aber schon länger ab. Die alte Whatsapp-App basiert nämlich auf dem Electron-Framework. Dieses ermöglicht zwar die Verteilung einer App für verschiedene Systeme wie macOS und Windows, läuft aber meist eingeschränkt und langsamer als eine native App.

Das neue Whatsapp für Mac-Computer wurde hingegen mit Catalyst-Technologie entwickelt. Als Basis diente die Messenger-App des iPhones. Das bedeutet: Sie läuft nativ, ist besser ins System integriert und daher flüssiger. Allerdings fehlen in der neuen Version noch einige Funktionen wie die Community-Registerkarte und Kanäle. Diese sollen mit Updates nachgereicht werden.

Was ist mit dem iPad?

Die Änderung weckt auch Hoffnung, dass bald eine Whatsapp-App für iPads verfügbar sein könnte. Viele Nutzer wünschen sich eine solche App. Eine offizielle Aussage von Meta zur iPad-App gibt es allerdings nicht. Sicher ist nur, dass eine Portierung von Whatsapp vom Mac auf das iPad für Meta nun mit wenig Aufwand umzusetzen wäre.

Unverändert bleibt die Möglichkeit, Whatsapp in einem Browser – also unabhängig vom System – zu nutzen. Dazu muss man lediglich web.whatsapp.com aufrufen und kann dann sein Whatsapp-Konto verknüpfen. Obwohl auch hier Chats Ende-zu-Ende verschlüsselt sind, gilt die Nutzung via Web als weniger sicher als über die Apps auf dem Desktop oder dem Handy.