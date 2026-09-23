Das Zurich Film Festival 2026 lockt zahlreiche Stars auf den grünen Teppich. Hast du bereits jemanden gesichtet? Egal, ob du einen Star zufällig vor die Linse bekommst oder sogar ein Selfie mit ihm ergatterst: Zeig uns deinen Schnappschuss!

Am 24. September startet das Zurich Film Festival 2026. Das bedeutet: 10 Tage Hollywood am Zürisee! Zeit also, den Hobby-Paparazzo auszupacken und sich auf die Pirsch zu legen.

Triffst du deinen Lieblings-Star auf dem grünen Teppich, bei einer Premiere oder irgendwo in der Stadt? Dann halte den Moment fest! Mit etwas Glück wird dein Schnappschuss bei uns veröffentlicht. Wir freuen uns auf deine Einsendung!

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