Wie findest du den neuen WM-Song?

Der offizielle WM-Song 2026 ist veröffentlicht und sorgt bereits für hitzige Diskussionen im Netz. Nun bist du gefragt: Wie klingt das Ganze für dich?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fifa präsentiert WM-Song «Lighter» für 2026 in Mexiko, USA, Kanada

Song von Jelly Roll und Carín León trifft auf Kritik und Ablehnung

Petition gestartet, um «Lighter» durch anderen Song zu ersetzen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sarah Riberzani Redaktorin Community

Bei jeder Fussball-Weltmeisterschaft darf ein offizieller Song nicht fehlen: Von «Waka Waka» über «Wavin’ Flag» bis zu «We Are One» haben schon viele Hits die Stadien begleitet. Für die WM 2026 in Mexiko, den USA und Kanada hat die Fifa nun ebenfalls ihren ersten offiziellen Track vorgestellt. «Lighter» kommt von US-Rapper Jelly Roll, der sich dafür mit dem mexikanischen Künstler Carín León zusammentat.

1:30 Jelly Roll feat. Carin Leon: So tönt der offizielle WM-Song für 2026

Der Text des Songs dreht sich um Themen wie Glauben, Fesseln und Freiheit. Bei der Fussball-Community kommt der Song allerdings nicht besonders gut an. Viele Fans kritisieren, dass der Track zu Country-lastig sei, wenig mit Fussball oder WM-Stimmung zu tun habe und sich eher wie Massenware oder ein KI-generiertes Lied anhöre. Die Ablehnung ist so gross, dass sogar eine Petition gestartet wurde, um «Lighter» durch einen anderen Song zu ersetzen.

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