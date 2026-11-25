Reto sucht das beste Fondue

Für den «Blick Check» ist Reto Scherrer auf der Suche nach dem besten Fondue der Schweiz. Ihr habt über 500 Restaurant-Tipps eingesendet, wir haben die 20 am meisten nominierten Destinationen der Schweiz gesammelt. Jetzt bist du wieder gefragt: Stimme für dein Lieblings-Fondue ab und entscheide mit, wer dem Sieg einen Schritt näher kommt.