Alessandro KälinRedaktor Community
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BLICK
Reto sucht das beste Fondue
Für den «Blick Check» ist Reto Scherrer auf der Suche nach dem besten Fondue der Schweiz. Ihr habt über 500 Restaurant-Tipps eingesendet, wir haben die 20 am meisten nominierten Destinationen der Schweiz gesammelt. Jetzt bist du wieder gefragt: Stimme für dein Lieblings-Fondue ab und entscheide mit, wer dem Sieg einen Schritt näher kommt.
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