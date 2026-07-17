Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Arbeitszeugnisse oft codiert, viele vermuten versteckte Botschaften
- Leser berichten von negativen Formulierungen in Zeugnissen
- Blick fordert Leser auf, ihre Erfahrungen zu teilen
Arbeitszeugnisse sollen wohlwollend formuliert sein. Trotzdem können positive Formulierungen zwischen den Zeilen eine versteckte Botschaft enthalten. Sogenannte codierte Arbeitszeugnisse sorgen immer wieder für Diskussionen.
Hast du auch schon einmal ein Arbeitszeugnis erhalten, bei dem du erst später gemerkt hast, dass bestimmte Formulierungen negativ gemeint waren? Wie hast du die Formulierungen entdeckt? Und welche Folgen hatte das für dich? Melde dich direkt via Formular bei uns!
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