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Versteckte Kritik im Job
Wurde dein Arbeitszeugnis schon mal unfair formuliert?

Ein Satz, der harmlos klingt – und trotzdem die Karriere beeinträchtigen kann. Manche Arbeitnehmende stellen erst im Nachhinein fest, dass ihr Arbeitszeugnis versteckte Kritik enthält. Hast du das selbst erlebt?
Publiziert: vor 17 Minuten
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Aktualisiert: vor 2 Minuten
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Ein Arbeitszeugnis kann mehr aussagen, als auf den ersten Blick erkennbar ist.
Foto: Shutterstock

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Arbeitszeugnisse oft codiert, viele vermuten versteckte Botschaften
  • Leser berichten von negativen Formulierungen in Zeugnissen
  • Blick fordert Leser auf, ihre Erfahrungen zu teilen

Arbeitszeugnisse sollen wohlwollend formuliert sein. Trotzdem können positive Formulierungen zwischen den Zeilen eine versteckte Botschaft enthalten. Sogenannte codierte Arbeitszeugnisse sorgen immer wieder für Diskussionen.

Hast du auch schon einmal ein Arbeitszeugnis erhalten, bei dem du erst später gemerkt hast, dass bestimmte Formulierungen negativ gemeint waren? Wie hast du die Formulierungen entdeckt? Und welche Folgen hatte das für dich? Melde dich direkt via Formular bei uns! 

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