Darum gehts
- Verena K. trifft nach über 15 Jahren ihre alte Liebe wieder
- Er ist 17 Jahre jünger und mittlerweile verheiratet mit Tochter
- Sie will nur Freundschaft, zweifelt aber, ob das gut gehen kann
Was würdest du tun, wenn du einer einstigen Liebe Jahre später zufällig begegnest – und merkst, dass die grossen Gefühle immer noch da sind? Das ist die Geschichte von Verena K. (66).
«Ich kann es mir selber nicht erklären, aber da ist immer noch was zwischen uns», sagt Verena K.* und beginnt, zu erzählen, wie alles begann: Damals, vor mehr als 15 Jahren, sei sie mit Freunden an einem Fest gewesen. «Es war eine lustige Runde.» Später seien zwei Männer dazugestossen. Sofort habe sie zu einem der beiden eine besondere Anziehungskraft gespürt. «Wir haben uns vom ersten Moment an verstanden», schwärmt sie.
Sie wusste damals schon: «Das hat keine Zukunft»
Die Verbindung wurde intensiver, sie trafen sich oft. Doch Verena K. wusste damals schon: «Das hat keine Zukunft.» Und kommt auf den Altersunterschied zu sprechen. «Er ist 17 Jahre jünger als ich.»
Es sei eine schöne Zeit gewesen, «aber ich konnte mich nicht darauf einlassen». Ein Schicksalsschlag in der Familie hat dann von einem Moment auf den anderen ihre ganze Aufmerksamkeit beansprucht. «Wir haben uns immer mehr aus den Augen verloren.» Das sei für Verena K. eine Befreiung gewesen.
Und nun, so viele Jahre später, steht er auf einmal wieder vor ihr. Sie sei in der Stadt unterwegs gewesen. Im Gespräch wurde schnell klar: Sie hatten sich beide nie vergessen. «Er hat noch all meine Briefe und würde die Zeit gerne zurückdrehen», erzählt die 66-Jährige.
«Ich würde nie eine Partnerschaft kaputt machen»
Nach all den Jahren ist viel passiert – bei Verena K. und ihrer einstigen Liebe ebenso. «Er hat eine Familie gegründet, ist glücklich liiert und hat eine Tochter.» Sie sei ebenfalls angekommen im Leben. «Ich bin zufrieden, so wie es ist.» Gleichzeitig sei sie verunsichert. Er schicke ihr seit der kürzlichen Begegnung Herz-Emojis und zeige ihr deutlich seine Gefühle für sie.
Trotz der tiefen Verbundenheit steht für Verena K. eines fest: «Ich würde nie eine Partnerschaft kaputtmachen. Ich möchte nichts mehr von ihm, nichts – ausser vielleicht einer Freundschaft.»
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*Name von der Redaktion geändert, Symbolbilder