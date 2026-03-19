Darum gehts
- Reto Scherrer sucht bestes Cordon bleu der Deutschschweiz
- Über 8000 Votes, 20 Restaurants im Halbfinale, Voting endet am 20. März
- 8×2 Kinogutscheine und Abendessen als Preise für Teilnehmer
Die Geschmacksknospen unseres Feinschmeckers Reto Scherrer laufen auf Hochtouren: Für «Blick Check» sucht er das beste Cordon bleu der Deutschschweiz. Ohne die Unterstützung der Blick-Community wäre das nicht möglich! Aus 2600 Nominierungen durch unsere Leserinnen und Leser stehen nun 20 Restaurants im Halbfinale. Und die liefern sich ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen: Über 8000 Stimmen sind bereits eingegangen.Wird deine Stimme zum Zünglein an der Waage?
Vote jetzt
Noch kannst du für dein Lieblings-Restaurant pro Region abstimmen: Lass also diese Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen und vote noch bis und mit Freitag, 20. März für deine Favoriten!
Unter allen Teilnehmenden verlosen wir 8×2 Kinogutscheine sowie ein Abendessen im Restaurant mit dem besten Cordon bleu der Deutschschweiz.
So geht es weiter
Die vier regionalen Gewinner treten im grossen Finale gegeneinander an. Unser Cordon-bleu-Tester Reto Scherrer prüft sie persönlich. Gemeinsam mit seiner Bewertung entscheidest du, wer den Titel «Bestes Cordon bleu der Deutschschweiz» gewinnt.
Vom Cordon bleu über das Hoflädeli bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check».
Vom Cordon bleu über das Hoflädeli bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check».
Der «Blick Check» läuft bis 9. April. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.
Das Gastgewerbe prägt unsere Kultur und unser Zusammenleben. Als grösster gastgewerblicher Verband vertritt GastroSuisse die Interessen von über 20’000 Mitgliedern. Wir unterstützen und stärken gastgewerbliche Betriebe und bringen das Gastgewerbe voran. Mit unserem Engagement geben wir der Branche Stärke, Sichtbarkeit und Zukunft. Wir gestalten eine Schweiz, in der durch gelebte Gastfreundschaft echte Begegnung stattfindet, und sind die starke Stimme einer Branche, die inspiriert und Erlebnisse schafft.
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