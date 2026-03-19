20 Restaurants aus vier Regionen sind noch im Rennen um den Titel der besten Cordon-bleu-Beiz der Deutschschweiz. Du hast noch nicht gevotet? Dann hol es nach: Stimme noch bis zum 20. März für deine regionalen Favoriten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Reto Scherrer sucht bestes Cordon bleu der Deutschschweiz

Über 8000 Votes, 20 Restaurants im Halbfinale, Voting endet am 20. März

8×2 Kinogutscheine und Abendessen als Preise für Teilnehmer War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Geschmacksknospen unseres Feinschmeckers Reto Scherrer laufen auf Hochtouren: Für «Blick Check» sucht er das beste Cordon bleu der Deutschschweiz. Ohne die Unterstützung der Blick-Community wäre das nicht möglich! Aus 2600 Nominierungen durch unsere Leserinnen und Leser stehen nun 20 Restaurants im Halbfinale. Und die liefern sich ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen: Über 8000 Stimmen sind bereits eingegangen.Wird deine Stimme zum Zünglein an der Waage?

Vote jetzt

Noch kannst du für dein Lieblings-Restaurant pro Region abstimmen: Lass also diese Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen und vote noch bis und mit Freitag, 20. März für deine Favoriten!

Unter allen Teilnehmenden verlosen wir 8×2 Kinogutscheine sowie ein Abendessen im Restaurant mit dem besten Cordon bleu der Deutschschweiz.

So geht es weiter

Die vier regionalen Gewinner treten im grossen Finale gegeneinander an. Unser Cordon-bleu-Tester Reto Scherrer prüft sie persönlich. Gemeinsam mit seiner Bewertung entscheidest du, wer den Titel «Bestes Cordon bleu der Deutschschweiz» gewinnt.

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Das ist der «Blick Check»! Vom Cordon bleu über das Hoflädeli bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». Vom Cordon bleu über das Hoflädeli bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». Mehr zum «Blick Check»

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Der «Blick Check» läuft bis 9. April. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.