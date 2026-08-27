Wie gut kennst du den treusten Begleiter der Erde? – Zeig es im Mondquiz!
Weltraum-Fans können sich am Freitag um sechs Uhr morgens auf ein besonderes Himmelsspektakel freuen. Eine Mondfinsternis ist am Himmel zu sehen. Wie gut kennst du dich mit dem Mond aus? Teste dein Wissen und gewinne zwei Monate Blick+.
Publiziert: vor 46 Minuten
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Aktualisiert: vor 17 Minuten
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