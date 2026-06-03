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Was war dein grösster Ärger mit einem Arbeitszeugnis?

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Publiziert: vor 26 Minuten
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Eva KunzSenior Community Editorin

Arbeitszeugnisse können über Karrierechancen entscheiden. Doch nicht immer sind sie fair, verständlich oder fehlerfrei.

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