Was war dein grösster Ärger mit einem Arbeitszeugnis?

Eva KunzSenior Community Editorin
Arbeitszeugnisse können über Karrierechancen entscheiden. Doch nicht immer sind sie fair, verständlich oder fehlerfrei.
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