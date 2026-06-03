Was war dein grösster Ärger mit einem Arbeitszeugnis?

Fehler im Arbeitszeugnis haben Gewicht und können die Karriere bremsen. Ist Arbeitszeugnis-Frust kein Fremdwort für dich? Dann melde dich – wir wollen deine Geschichte hören!

Eva Kunz Senior Community Editorin

Arbeitszeugnisse können über Karrierechancen entscheiden. Doch nicht immer sind sie fair, verständlich oder fehlerfrei.

Melde dich!

Hast du schon einmal Probleme mit einem Arbeitszeugnis erlebt? Wurden Leistungen falsch dargestellt, wichtige Erfolge ausgelassen oder Formulierungen verwendet, die dir Nachteile gebracht haben? Dann teile mit uns deine Story.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos







