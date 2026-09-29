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Country-Star Suzanne Klee zu Gast – Stelle ihr deine Frage!

Suzanne Klee hat sich als Country-Sängerin einen Namen gemacht. In all den Jahren hat sie viele Höhen, Tiefen und grosse Gefühle erlebt. Nun hast du die Möglichkeit, ihr deine Fragen zu stellen.
Publiziert: vor 30 Minuten
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Aktualisiert: vor 24 Minuten
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Alessandro KälinRedaktor Community

Sie ist eine Schweizer Country-Legende, stand auf grossen Bühnen und hat ein bewegtes Leben zwischen der Schweiz, London und Los Angeles geführt. Suzanne Klee (81) hat noch lange nicht genug vom Leben. Neben der Musik gilt ihre Leidenschaft auch ihren Katzenbildern.

Am 10. Oktober ist die Sängerin zu Gast im «G&G Deeptalk». Was möchtest du von Suzanne Klee wissen? Über die Liebe, ihr bewegtes Leben, ihre Karriere oder die Geschichten, die sie bisher noch nie erzählt hat?

Die besten Community-Fragen stellen wir ihr direkt. Schick uns hier deine Frage bis zum 30. September!

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