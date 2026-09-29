Alessandro KälinRedaktor Community
Sie ist eine Schweizer Country-Legende, stand auf grossen Bühnen und hat ein bewegtes Leben zwischen der Schweiz, London und Los Angeles geführt. Suzanne Klee (81) hat noch lange nicht genug vom Leben. Neben der Musik gilt ihre Leidenschaft auch ihren Katzenbildern.
Am 10. Oktober ist die Sängerin zu Gast im «G&G Deeptalk». Was möchtest du von Suzanne Klee wissen? Über die Liebe, ihr bewegtes Leben, ihre Karriere oder die Geschichten, die sie bisher noch nie erzählt hat?
Die besten Community-Fragen stellen wir ihr direkt. Schick uns hier deine Frage bis zum 30. September!
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